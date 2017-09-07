Путин рассказал, что он думает о возможности войны у границ Приморья

Президент России Владимир ПУТИН на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что ситуация на Корейском полуострове вызывает беспокойство, но останавливать процесс инвестирования в Россию и АТР в связи с этим не следует, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Да, беспокоиться нужно. А как не беспокоиться, если такое напряжение здесь в регионе мы наблюдаем, но нужно продолжать инвестировать, потому что если вы еще перестанете в экономическом плане работать в регионе, то ситуация не улучшится, а только ухудшится. Я уверен, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет. Нужно искать дипломатические средства. В 2005 году мы практически договорились обо всем. Но затем кто-то потребовал от Северной Кореи то, что она, на мой взгляд, не обещала. Они (Северная Корея) же видят в обладании атомным оружием и ракетной техникой единственный способ защиты. И вы думаете, что они сейчас откажутся от этого?» - сказал Путин.

Президент Республики Корея МУН Чжэ Ин пошел еще дальше. «Войны на Корейском полуострове не будет. Я об этом говорю с уверенностью. Поэтому это время для инвестиций в Россию, Корею и Китай», - сказал г-н Мун.

Южнокорейский лидер также поблагодарил Россию за поддержку санкций в отношении КНДР и заявил, что приезд Владимира Путина на зимние Олимпийские игры 2018 года в корейский город Пхенчхан мог бы стать «сигналом надежды и мира для всего мира». Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

Премьер-министр Японии Синдзо АБЭ в свою очередь заявил, что японские компании видят реальные бизнес-шансы на Дальнем Востоке, отметив , что во время недавней его встречи с руководителями ведущих японских компаний представители бизнеса согласились с видением Абэ роли региона для экономики.

«Владивосток - это город, который выходит на море и соединяет Россию со всем миром и с Азиатско-Тихоокеанским регионом», - добавил японский лидер.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.