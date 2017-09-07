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Уходящие депутаты Владивостока оставят себе в наследство Общественный совет при думе города
В минувший четверг, 31 августа, завершился прием заявлений от общественных организаций, которые хотели бы видеть своих представителей в Общественном совете при Думе Владивостока.
Новый орган, который предстоит сформировать в ближайшее время, будет наделен возможностью вносить на рассмотрение городских депутатов проекты нормативно-правовых актов или выходить с инициативой о корректировке уже принятых НПА.
Предложения по кандидатурам в члены Общественного совета общественные объединения могли представить в гордуму в течение всего августа. От каждого общественного объединения могло быть предложено не более одной кандидатуры в состав ОС. Как уточнили в аппарате Думы Владивостока, для включения в совет было рекомендовано «достаточно много людей». Однако точное количество претендентов можно будет назвать только после того, как все заявки проверят на соответствие требованиям к пакету документов. После этого заявки от общественных организаций передадут на рассмотрение в комитет думы по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Окончательное решение по поводу персонального состава Общественного совета будет приниматься на заседании городского парламента.
Учитывая, что на выполнение всех положенных процедур требуется определенный срок, формирование ОС при думе, скорее всего, завершится уже после выборов 10 сентября. Общественный совет, состоящий из девяти человек, будет сформирован сроком на три года. По информации деловой газеты «Золотой Рог», среди предложенных в состав новой общественной структуры людей есть депутаты действующего созыва гордумы, которые не получили шансов на переизбрание в новый состав.
Напомним, что создание Общественного совета стало возможным благодаря поправкам в устав Владивостока, внесенным по инициативе председателя гордумы Елены НОВИЦКОЙ. Согласно новой редакции устава, совет будет наделен правом нормотворческой инициативы, то есть может не только выражать свое мнение по поводу принимаемых думой документов, но и предлагать свои проекты НПА. Кроме того, предполагается, что Общественный совет займется организацией и формированием повестки гражданских форумов - общественных обсуждений по актуальным для города вопросам. Также Общественный совет сможет привлекать к своей деятельности даже те общественные объединения, чьи представители не войдут в его состав.
Александр САЛКОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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