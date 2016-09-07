Выборы в Приморье чуть не накрылись водой

Тайфун «Лайонрок» внес свои коррективы в процесс подготовки к выборам на территории Приморья. В краевой избирательной комиссии называют ситуацию с наводнением более сложной, чем та, что складывалась в Хабаровском крае во время наводнения 2013 года, однако намерены обеспечить возможность голосования всем без исключения приморцам.

О том, как будет организовано проведение выборов в пострадавших от тайфуна муниципалитетах, «Золотому Рогу» рассказала председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна ГЛАДКИХ.

Избирательная логистика

Согласно утвержденному ранее графику, передать бюллетени для голосования в территориальные избирательные комиссии (ТИКи) Приморья планировалось уже в эту пятницу, 9 сентября, а к 16 сентября бюллетени должны были быть распределены по участковым комиссиям. Доставку бюллетеней в ТИКи должно обеспечить ФГУП «Спецсвязь». Однако непогода внесла в эти планы некоторые коррективы.

- На сегодняшний день мы видим проблему с доставкой бюллетеней в Тернейский район, поскольку транспортного сообщения с ним до сих пор нет. В связи с этим мы направили запрос в «Спецсвязь», чтобы на основании их ответа принять какие-либо решения по доставке бюллетеней, - сообщила председатель Избирательной комиссии Приморья Татьяна Гладких.

К понедельнику, 5 сентября, краевой комиссии удалось восстановить связь со всеми территориальными избиркомами Приморья. И если с доставкой бюллетеней в ТИКи ситуация, в общем, ясна, то следующий этап – распределение бюллетеней по участкам – зависит от нескольких факторов. Если в ближайшие дни ситуация в затопленных районах принципиально не изменится, в Крайизбиркоме не исключают, что для доставки бюллетеней на некоторые участки придется прибегнуть к помощи спецтехники МЧС и военных. А в поселок Преображение бланки для голосования, возможно, повезут по морю из Находки, если не получится завезти бюллетени силами МЧС и Минобороны.

В настоящий момент еще не известно точное количество избирательных участков в Приморье, которые подверглись затоплению. Есть и участки, которые не затопило, но к которым нет доступа – их количество меняется вместе с изменением уровня воды в приморских реках. По состоянию на 5 сентября, в Приморье отсутствовала проводная связь с некоторыми населенными пунктами в Тернейском, Ольгинском, Хасанском районах и Дальнегорском городском округе. Это значит, что работа системы ГАС «Выборы» в данных районах пока невозможна. Сейчас представители крайизбиркома Приморья уточняют, как скоро «Ростелеком» сможет восстановить сети.

Однако даже если к 18 сентября провода восстановлены не будут, результаты голосования и итоговые протоколы с участков в «отрезанных от мира» села могут быть переданы с помощью иных средств связи. При этом оригинал протокола голосования закон позволяет доставить в выше стоящую комиссию позднее. Однако для этого необходимо, чтобы Центризбирком РФ распространил на участки, оказавшиеся в подобной ситуации, гарантии для участков, расположенные в труднодоступных и отдаленных местностях.

Выборы в эвакуации

Отдельный аспект – организация голосования людей, которых пришлось эвакуировать из зон затопления. Всего, по информации МЧС, во время наводнения был эвакуирован 741 человек в пяти муниципальных районах. На данный момент в Избирательной комиссии Приморского края рассматривают несколько вариантов решения вопроса. Первый – это организация голосования в пунктах временного размещения, где находятся эвакуированные люди.

- Если эвакуирован весь населенный пункт, и участковая избирательная комиссия в «кворумном» составе находится там же, где и все жители, соответствующий избирательный участок может быть развернут в месте их пребывания, - уточнила Татьяна Гладких. – Кроме того, мы обратились в управление МВД с просьбой ускорить переоформление документов, удостоверяющих личность, которые были утрачены людьми при наводнении, а также выдачу справок, которые позволили бы людям принять участие в голосовании.

Второй вариант – изменение границ избирательных участков. Это позволит «прикрепить» затопленные населенные пункты к соседним участкам. Однако для реализации такой схемы необходимо получить разрешение от Центральной избирательной комиссии РФ.

Наконец, еще один разрешенный законом вариант – досрочное голосование целых избирательных участков не 18 сентября, а в другой день. Для этого также необходимо разрешение Центризбиркома. Соответствующий запрос планируется направить в ближайшее время.

Добавим, что в «обычное» время досрочно голосуют военнослужащие на пограничных заставах и жители труднодоступных местностей, с которыми отсутствует либо затруднено постоянное транспортное сообщение – за несколько дней до Единого дня голосования к ним выезжают представители избирательной комиссии с переносным ящиком для бюллетеней. Затем переносной ящик доставляется обратно в помещение УИК, где его вскрывают вместе со стационарными – после закрытия избирательного участка в день выборов. На выборах-2016 такое досрочное голосование предполагается провести 16-17 сентября, а охвачено им будет 3100 избирателей по всему краю.

В целом сложившуюся ситуацию с подготовкой голосования в краевой комиссии считают более сложной, чем проведение выборов в Хабаровском крае во время наводнения 2013 года. Тем не менее, Татьяна Гладких выразила уверенность, что избирательные права приморцев, проживающих в пострадавших от наводнения районах, будут реализованы в полной мере.

- Наша задача – обеспечить реализацию конституционных прав каждого избирателя в Приморье, несмотря на тяжелую ситуацию после наводнения, - добавила Татьяна Гладких.

Досье газеты «Золотой Рог»: Общее количество избирателей, зарегистрированных в наиболее пострадавших от наводнения муниципальных образованиях – Дальнегорском городском округе, Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском и Лазовском районах – на 1 июля 2016 года составляла чуть более 110 тысяч человек. С точки зрения «нарезки» избирательных округов, сильнее всего от наводнения пострадала территория одномандатного округа №64 на выборах депутатов Государственной Думы РФ и одномандатных округов №14, 17 и 18 на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края.

Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.