От Хасана до Тернея ищут партии трофеи

В большинстве муниципальных образований края избирательная кампания пройдет с участием всех представителей «большой четверки» партий, представленных в Госдуме

Несмотря на отсутствие партийных списков на выборах депутатов в небольших городах и муниципальных районах Приморья, все пять партий, представленных в Законодательном Собрании, проявили интерес к мандатам. При этом единственной политической силой, кроме «Единой России», выдвинувшей кандидатов во всех муниципалитетах, оказалась ЛДПР. КПРФ и «Справедливая Россия» сосредоточились на территориях, где их позиции традиционно сильны, а «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» ограничилась «точечным» участием в нескольких городах и районах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В большинстве муниципальных образований избирательная кампания пройдет с участием всех представителей «большой четверки» партий, представленных в Госдуме. Исключение составили только малонаселенные и удаленные от Владивостока территории: например, в Тернейском районе ЛДПР оказалась единственной кроме «ЕР» партией, выставившей своих кандидатов в депутаты. Многочисленной колонной ЛДПР идет на выборы и в Красноармейском районе. Помимо нее, компанию местным единороссам и самовыдвиженцам составят представители КПРФ, но в меньшем по сравнению с двумя другими партиями количестве.

За места в Думе Ольгинского района будут бороться представители «ЕР», КПРФ и ЛДПР, а также самовыдвиженцы. Такая же картина наблюдается в Хорольском и Пограничном районах. При этом «Справедливая Россия» выдвинула много кандидатов в Надеждинском и Партизанском районах, а также достаточно заметна в большинстве других территорий.

Представители «ЕР», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» смогли закрыть большую часть одномандатных округов на выборах в гордумы Партизанска и Лесозаводска. На более-менее паритетных началах пройдут выборы в Надеждинском районе. В Кавалеровском районе за депутатские мандаты поборются представители четырех парламентских партий. Из кандидатов-самовыдвиженцев здесь можно отметить экс-главу Кавалеровского района Сергея ПЛЕВАКО.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» точечно представлена в Лесозаводске, Надеждинском и Ольгинском районах, а также на намеченных на 26 августа довыборах в гордуму Уссурийска. В Хасанском районе партия выдвинула сразу троих депутатов. Отметим, что район является рекордным по общему количеству выдвинувшихся кандидатов - 146 человек, больше половины которых – самовыдвиженцы. Что касается участников выборов под партийными брендами, то как и на других территориях, в Хасаснком районе массово выдвинулись представители «Единой России» и ЛДПР, а КПРФ и «Справедливая Россия» закрыли около половины округов. Примечательно, что в депутаты баллотируется нынешний и.о.главы района Валерий АЛПАТОВ – он идет как самовыдвиженец.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.