www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

От Хасана до Тернея ищут партии трофеи

07 Августа 2018, 15:35 | Приморье

В большинстве муниципальных образований края избирательная кампания пройдет с участием всех представителей «большой четверки» партий, представленных в Госдуме

Несмотря на отсутствие партийных списков на выборах депутатов в небольших городах и муниципальных районах Приморья, все пять партий, представленных в Законодательном Собрании, проявили интерес к мандатам. При этом единственной политической силой, кроме «Единой России», выдвинувшей кандидатов во всех муниципалитетах, оказалась ЛДПР. КПРФ и «Справедливая Россия» сосредоточились на территориях, где их позиции традиционно сильны, а «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» ограничилась «точечным» участием в нескольких городах и районах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В большинстве муниципальных образований избирательная кампания пройдет с участием всех представителей «большой четверки» партий, представленных в Госдуме. Исключение составили только малонаселенные и удаленные от Владивостока территории: например, в Тернейском районе ЛДПР оказалась единственной кроме «ЕР» партией, выставившей своих кандидатов в депутаты. Многочисленной колонной ЛДПР идет на выборы и в Красноармейском районе. Помимо нее, компанию местным единороссам и самовыдвиженцам составят представители КПРФ, но в меньшем по сравнению с двумя другими партиями количестве.

За места в Думе Ольгинского района будут бороться представители «ЕР», КПРФ и ЛДПР, а также самовыдвиженцы. Такая же картина наблюдается в Хорольском и Пограничном районах. При этом «Справедливая Россия» выдвинула много кандидатов в Надеждинском и Партизанском районах, а также достаточно заметна в большинстве других территорий.

Представители «ЕР», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» смогли закрыть большую часть одномандатных округов на выборах в гордумы Партизанска и Лесозаводска. На более-менее паритетных началах пройдут выборы в Надеждинском районе. В Кавалеровском районе за депутатские мандаты поборются представители четырех парламентских партий. Из кандидатов-самовыдвиженцев здесь можно отметить экс-главу Кавалеровского района Сергея ПЛЕВАКО.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» точечно представлена в Лесозаводске, Надеждинском и Ольгинском районах, а также на намеченных на 26 августа довыборах в гордуму Уссурийска. В Хасанском районе партия выдвинула сразу троих депутатов. Отметим, что район является рекордным по общему количеству выдвинувшихся кандидатов - 146 человек, больше половины которых – самовыдвиженцы. Что касается участников выборов под партийными брендами, то как и на других территориях, в Хасаснком районе массово выдвинулись представители «Единой России» и ЛДПР, а КПРФ и «Справедливая Россия» закрыли около половины округов. Примечательно, что в депутаты баллотируется нынешний и.о.главы района Валерий АЛПАТОВ – он идет как самовыдвиженец.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: выборы  кандидаты  политика  единая россия  госдума  приморье  депутаты  самовыдвиженец  партии  ЛДПР 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru