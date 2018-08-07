Лишь один самовыдвиженец собрал подписи на довыборах в Заксобрание Приморья

Территориальные избиркомы Уссурийска и Фрунзенского района Владивостока приступили к регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморья по одномандатным округам №4 и №6. Но довыборы в ЗС ПК могут пройти без участия самовыдвиженцев: собрать более 2 тысяч подписей избирателей за несколько недель для подавляющего большинства из них оказалось невыполнимой задачей.

Напомним, что кандидатам, которые выдвинуты в ЗС ПК от партий, представленных в краевом парламенте или в представительных органах муниципалитетов, собирать подписи в свою поддержку не нужно. Кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, согласно действующему избирательному законодательству, необходимо было заручиться поддержкой не менее чем 3% избирателей округа.

Член Общественной палаты Приморского края Сергей МИЛЬВИТ, который намеревался принять участие в довыборах по 4-му округу (Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район), в последний день, отведенный для сдачи документов в ТИК, сообщил, что ему и его команде удалось собрать только 1,5 тысяч подписей из необходимых 2 с небольшим тысяч. Тем не менее, несостоявшийся кандидат через соцсети поблагодарил всех, кто его поддержал и добавил, что основные сложности возникли в Хасанском районе, где «несмотря на то, что людям там живется очень тяжело – все куплено». Добавим, что два других кандидата-самовыдвиженца – представительница внесистемной оппозиции Мария ЗИНЧЕНКО и военный пенсионер Сергей ЛЕВИН – также не стали сдавать подписи в ТИК Фрунзенского района.

На круге № 6 самовыдвиженцев было двое – это проектор ДВФУ Алексей КОШЕЛЬ и временно неработающая Светлана КОВАЛЕВА. Как сообщили газете «Золотой Рог» в ТИК Уссурийска, Кошель предоставил в комиссию подписные листы, в настоящее время идет их проверка. Ожидается, что решение о регистрации его в качестве кандидата либо об отказе в регистрации будет принято в среду, 8 августа.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.