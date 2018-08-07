В Приморье фильтруют политбазар

Кандидаты в губернаторы Приморья одолели муниципальный фильтр не только благодаря «своим» депутатам

До конца этой недели должно определиться количество зарегистрированных кандидатов на пост губернатора Приморья. Главным условием для беспроблемного прохождения этого этапа, напомним, являются подписи муниципальных глав и депутатов.

Если проанализировать, каким образом каждый из кандидатов проходил «муниципальный фильтр» в 2018 году, станет очевидно: как и четыре года назад, на местном уровне представители власти часто «забывают» про свою партийность и готовы подписаться за кандидата в губернаторы от другой политической силы.

Врио обошелся без Владивостока

Для прохождения «муниципального фильтра» каждый из кандидатов в губернаторы должен был собрать в свою поддержку 142 подписи муниципальных депутатов и глав, избранных на прямых выборах, в том числе 33 подписи глав районов (городских округов) или депутатов представительных органов этих городов или районов. Подписи должны были быть собраны не менее чем в 26 из 34 муниципалитетов Приморья. Однако кандидаты собрали подписи с небольшим запасом (что допускается), предоставив в Избирательную комиссию Приморского края почти полторы сотни подписей.

География собранных в поддержку своего выдвижения подписей у каждого из кандидатов оказалась разной. В частности, врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО стал абсолютным лидером по числу подписей, собранных в одном муниципалитете, заручившись поддержкой 32 представителей власти Анучинского района. На втором месте по уровню поддержки Кавалеровский район – 18 подписей. Октябрьский и Пограничный районы дали Андрею Тарасенко по 14 подписных листов. В нескольких районах в поддержку Андрея Тарасенко было оформлено по четыре подписных листа: как правило, один из них подписывал депутат районной думы, а три – депутаты поселений.

В городских представительных органах за врио главы Приморья, как правило, заполнялся один-два подписных листа. Интересно, что Андрей Тарасенко стал единственным кандидатом в губернаторы, не собиравшим подписи среди депутатов Думы Владивостока. Однако этого и не требовалось: согласно законодательству, подписные листы для прохождения «муниципального фильтра» достаточно было получить в 26 из 34 муниципалитетов края.

Оппозиция поехала в глубинку

За оппонентов Андрея Тарасенко подписывались в основном депутаты рангом пониже – представители муниципальных комитетов городских и сельских поселений. При этом кандидаты и их штабы концентрировались на трех-четырех муниципальных образованиях, которые в итоге давали около половины всех необходимых подписей. Например, 21 «автограф» в поддержку выдвинутого ЛДПР Андрея АНДРЕЙЧЕНКО был собран в Ханкайском районе Приморья в течение одного дня – 20 июля. В этот же день, 20 июля, за Андрейченко подписались 11 представителей органов МСУ Черниговского района, в том числе главы Дмитриевского и Снегуровского поселений. Позднее к ним присоединились еще пятеро депутатов поселенческого уровня. 17 человек, в том числе главы трех поселений, подписались за представителя ЛДПР в Кировском районе Приморья. Из городских депутатов выдвижение Андрея Андрейченко поддержали представители дум Артема, Лесозаводска, Владивостока, Большого Камня, ЗАТО Фокино, Дальнегорска, Находки, Уссурийска.

В свою очередь, представитель «Справедливой России» Алексей КОЗИЦКИЙ наибольшее количество подписей – 21 – получил в Пожарском районе. Здесь кандидата от «СР» поддержал, в том числе, председатель районной думы Николай БОРИК, а также главы шести поселений, включая Лучегорское городское. 17 подписей в поддержку выдвижения Козицкого было получено в Кировском районе, 15 – в Партизанском, 12 – в Чугуевском, 11 – в Ольгинском, 10 подписей – в Дальнереченском.

Досье деловой гавзеты "Золотой Рог"

Исходя из первых финансовых отчетов кандидатов, Андрей Андрейченко потратил на организацию сбора подписей муниципальных глав и депутатов в свою поддержку 379,5 тысяч рублей, Андрей Ищенко – 421,5 тысяч, Андрей Тарасенко – 493,5 тысяч, Юлия Толмачева – 242, 5 тысяч рублей, Алексей Козицкий – 373 тысячи рублей.

Коммунист поделился с «пенсионеркой»?

Выдвинутый в губернаторы от КПРФ Андрей ИЩЕНКО предоставил в ИК ПК 149 подписей. Значительная часть подписей была собрана в последние отведенные для этого дни. Наибольшее количество муниципалов – 19 человек – он «подписал» в Дальнереченском районе Приморья. Особенно высоким уровень поддержки «красного» кандидата оказался в Ракитненском и Сальском сельском поселениях. 14 человек одобрили выдвижение Ищенко в Партизанском районе Приморья, причем некоторые приняли решение только 25 июля, за несколько дней до финиша этого этапа избирательной кампании. 13 человек подписались за Ищенко в Михайловском районе (в том числе главы Новошахтинского, Ивановского и Григорьевского поселений), и столько же – в Спасском районе, где одним из сторонников «красного» кандидата неожиданно оказался глава Чкаловского сельского поселения, руководитель приморского отделения непарламентской «Партии дела» Всеволод ИЮ.

Представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА, несмотря на циркулировавшие слухи о якобы чинимых ей «сверху» препонах, также собрала подписи муниципальных глав и депутатов. Хотя в некоторых муниципалитетах пройти фильтр у кандидата от РППСС получилось только при помощи депутатов от других партий. Например, свой голос руководителю «Партии пенсионеров» в Приморье отдал представитель фракции КПРФ в Думе Владивостока Сергей БЕЛОВ. Его примеру последовали коммунисты из представительных органов Находки и Уссурийска, Евгений КИСЕЛЕВ и Виктор ИОНИНКО. «Красные» депутаты в Лесозаводске, Хасанском районе также поддержали представителя «Партии пенсионеров». Две подписи депутатов от КПРФ были получены Юлией Толмачевой в Яковлевском районе.

Не остались в стороне и другие члены парламентского клуба. В Дальнереченске за кандидата от РППСС подписался депутат, избранный при поддержке «Справедливой России», в Партизанске – представитель фракции «Единая Россия», а в Шкотовском районе – депутат от ЛДПР. Наибольшее количество подписей Юлия Толмачева собрала в Черниговском районе – 20, по 13 подписных листов за Толмачеву были собраны в Михайловском и Хасанском районах Приморья.

Отметим, что значительная часть подписных листов Юлии Толмачевой была оформлена 25-27 июля – например, из 11 собранных в Спасском районе подписей восемь был получены после 23 июля. Из 20 собранных в Черниговском районе 23 июля и в последующие дни были оформлены 10 подписей. Впрочем, подписи, датированные 25-26 июля, есть и у других участников гонки. Ряд претендентов объяснил это нехваткой нотариусов в сельской местности (подписи муниципальных глав и депутатов необходимо заверять нотариально – прим. автора) и неудобным графиком их работы.

- «Муниципальный фильтр» - действенный механизм, который можно использовать для отсева или поддержки того или иного кандидата в губернаторы, «включив» или ослабив партийную дисциплину на местном уровне. В нынешней избирательной кампании установка дана на то, чтобы выборы имели конкурентный сценарий. А для этого требуется, чтобы фильтр прошли все выдвинувшиеся кандидаты, - объясняет политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Кроме того, нельзя забывать, что на местном уровне хорошие личные отношения подчас значат больше, чем партийность. И этот ресурс кандидаты в губернаторы также могли использовать для того, чтобы заручиться поддержкой муниципальных депутатов.

Добавим, что на губернаторских выборах 2014 года кандидаты, противостоявшие Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ, также не смогли преодолеть «муниципальный фильтр» самостоятельно. Например, депутаты органов МСУ от «Единой России» не только поддержали тогдашнего главу края, но и серьезно помогли выдвинутому «Коммунистической партией социальной справедливости» Владимиру ЛЕБЕДЕВУ. У двух других участников выборов-2014, Андрея Андрейченко и Владимира Гришукова, «собственных» депутатов из ЛДПР и КПРФ также оказалось недостаточно для прохождения фильтра.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из сети «Фейсбук».

На фото: Джипы приморских коммунистов в последнее время видели в самых отдаленных районах и поселениях края – именно там кандидат от КПРФ наиболее активно собирал подписи местных депутатов в свою поддержку.