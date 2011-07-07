www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

У Республики Корея есть свои интересы в Приморье

07 Июля 2011, 18:18 | Приморье

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин Ли Ян Гу высоко оценил построенные объекты ДВФУ на острове Русский.

«Теперь я нисколько не сомневаюсь в том, что на острове Русский действительно пройдут мероприятия Саммита АТЭС в сентябре 2012 года!» - такое мнение высказал недавно назначенный Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин Ли Ян Гу после осмотра Дальневосточного федерального университета и строящегося моста на остров Русский.

6 июля строящиеся объекты на острове Русский – мостовой переход через пролив Босфор Восточный, а также Дальневосточный федеральный университет и Конференц-центр осмотрел Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин Ли Ян Гу и ряд сопровождающих его работников Генерального консульства. В поездке по стройплощадке острова Русский работников Генерального консульства Республики Корея сопровождали Генеральный директор ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» Евгений Рогоза, первый заместитель Генерального директора «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» Виктор Примачук и заместитель Генерального директора ЗАО «Крокус Интернэшнл» Марат Гринберг.

В ходе морского перехода на остров Русский Евгений Рогоза рассказал представителям корейской делегации о ходе реализации Подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» и о комплексного развитии Дальнего Востока в рамках подготовки к проведению Саммита АТЭС-2012.

Визит начался с осмотра стройплощадки мостового перехода через пролив Босфор Восточный на мысе Новосильского. Представители делегации Республики Корея своими глазами увидели масштабы выполненных мостостроителями работ и оценили величину возведенных пилонов. Рассказывая о строительстве моста на остров Русский, Евгений Рогоза еще раз подчеркнул, что все основные объекты на острове возводятся силами российских компаний: генподрядчиком строительства моста является УСК «Мост», а генподрядчиком строительства ДВФУ и Конференц-центра – ЗАО «Крокус Интернэшнл».

От строящего мостового перехода на мысе Новосильского до стройплощадки ДВФУ в поселке Аякс делегация проехала по построенной дороге, которая уже сегодня соединяет будущий мост на остров Русский с объектами федерального университета. «Два года назад здесь ничего, кроме леса не было, - рассказал представителями корейской делегации Генеральный директор ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» Евгений Рогоза, - сейчас вы можете собственными глазами оценить масштабы выполненных работ по созданию университета!»

Сначала делегация осмотрела построенный ДВФУ и Конференц-центр в ходе объезда стройплощадки, а затем господин Ли Ян Гу с большим интересом осмотрел один из будущих президентских номеров в гостиничном корпусе №4. Евгений Рогоза, Виктор Примачук и Марат Гринберг показали один из президентских номеров и рассказали о его планировке. После этого Генеральному консулу Республики Корея показали отделку помещений в построенных корпусах Конференц-центра и Физкультурно-оздоровительного комплекса. Господин Ли Ян Гу собственными глазами увидел завершение работ по оформлению одного из трех залов для заседаний президентских делегаций. В ходе своей поездки Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке неоднократно высказывал пожелание, чтобы представители южнокорейского бизнеса приняли участие в техническом оснащении и обслуживании строящегося медицинского центра ДВФУ. Завершилась поездка осмотром Набережной ДВФУ, на которой уже запущены красивые искусственные водопады.

В завершении своего визита на остров Русский господин Ли Ян Гу отметил, что не сомневается в возможностях российских строителей и в том, что сентябре 2012 года на территории ДВФУ пройдут все запланированные мероприятия Саммита АТЭС. Он также отметил, что у Республики Корея есть свои интересы в Приморье и после завершения мероприятий Саммита АТЭС в 2012 году. Например, участие в проекте поставок в Республику Корея российской электроэнергии и газа, а также реализация совместного железнодорожного проекта, который позволит при помощи скоростного поезда добираться из Республики Корея в Приморье за два часа.

Автор: Александр Огневский, секретарь ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ»
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru