Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."

Андрей Тарасенко дал свою оценку мэру Владивостока и другим управленцам

После смены руководителей Приморья и Владивостока противостояние между городом и краем удалось преодолеть. Врио главы края Андрей ТАРАСЕНКО дал оценку первым шагам нового мэра Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО, отвечая на вопрос деловой газеты "Золотой Рог" в ходе встречи с журналистами краевых СМИ на полях Медиасаммита.

- Он идет уверенно, небольшими шагами - с тем бюджетом и долгами, которые ему оставили. Заметно, что он наводит в городе порядок, - сказал Андрей Тарасенко.

По словам врио главы края, он постоянно общается с мэром Владивостока, а если нужно - помогает советом. Общая задача краевых и муниципальных властей - заниматься развитием, повышать благосостояние населения, уверен глава региона.

- Он неконфликтный. Он любит город - это самая главная черта. Он не делает из города свой бизнес, как многие здесь делали, - дал личные характеристики главе Владивостока Андрей Тарасенко.

Глава региона признал, что на уровне муниципальных глав существует кадровый дефицит - наиболее успешные управленцы предпочитают работать в бизнес-структурах, в то время как чиновники на местах недостаточно мотивированы. При этом готовность и умение работать на благо территории, по мнению Андрея Тарасенко, не зависят от того, был ли глава избран напрямую жителями или возглавил администрацию по итогам конкурса.

- Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение. Но он избран населением. А бывает, что глава избран депутатами, а тротуары в городе, лучше чем в Москве, - объяснил врио губернатора.