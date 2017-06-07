С дальним политприцелом

Итоги сентябрьских выборов в Приморье повлияют на борьбу за места в следующем созыве Законодательного Собрания и в итоге - за пост губернатора

В ближайшие дни в семи городах и одном районе Приморского края официально стартуют кампании по выборам муниципальных депутатов. Для партийных структур края выборы-2017, несмотря на свою безусловную значимость, станут еще и проверкой сил перед, пусть даже условной, президентской гонкой.

И в очередной раз предвыборные кампании и сами выборы пройдут в условиях меняющегося избирательного законодательства, основным новациям которого посвящен обзор деловой газеты «Золотой Рог».

«Клуб пятерых» закрывается

За три с половиной месяца до выборов муниципальных депутатов в городах Приморья круг их участников сужается. В последних числах мая краевой парламент сразу в трех чтениях принял поправки в Избирательный кодекс (ИК) Приморского края, обязывающие кандидатов в депутаты собирать подписи в случае, если на округе проживает более 1 тысячи избирателей. Исключение будет сделано только для кандидатов от пяти партий, представленных в Законодательном Собрании. Таким образом, желающим баллотироваться в представительные органы власти приморских городов самостоятельно или от какой-либо непарламентской партии, придется пройти непростой этап сбора и проверки подписей, на котором участие в выборах, в общем-то, может завершиться. Новая редакция ИК предписывает кандидату-одномандатнику предоставить в избирательную комиссию подписи 0,5 процента всех избирателей округа. Например, во Владивостоке кандидату-самовыдвиженцу необходимо будет собрать около 120-130 подписей.

- Когда избирателей больше тысячи, претендент должен предоставлять подписи. Если за ним не идет даже небольшое количество людей, какой смысл вносить его в бюллетень? - задается вопросом председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.

- Определенная логика в этом решении есть: люди, желающие стать кандидатами в депутаты или в главы поселений, будут больше ориентированы на поиск компромиссов с парламентскими партиями. Зачастую самовыдвиженцы неспособны собрать даже небольшое количество подписей в свою поддержку, допуская ошибки в оформлении подписных листов, - отмечает второй секретарь краевого отделения КПРФ Павел АШИХМИН. В качестве примера политик приводит недавние выборы главы Новонежино, где два кандидата-самовыдвиженца не были зарегистрированы из-за брака в подписных листах, которых необходимо было собрать всего 14.

На сегодняшний день только пять политических партий имеют право выдвигать кандидатов на выборах в представительные органы местного самоуправления без сбора подписей в поддержку списка кандидатов или кандидатов по одномандатным округам. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», представленные как в Государственной Думе РФ, так и в Законодательном Собрании Приморского края. «Российская партия пенсионеров за справедливость» освобождена от сбора подписей на муниципальных выборах благодаря наличию фракции в ЗС ПК.

Трудно будет всем

По сути, свежие поправки в Избирательный кодекс являются очередным - после отмены партийных списков на выборах в городах с населением менее 100 тысяч человек - шагом, закрывающим путь в большую политику для партий, не представленных в Госдуме или Заксобрании. Но и в таких условиях непарламентские партии, участвующие в местных выборах 2017 года, не могут не думать о следующих выборах в парламент Приморья. Хотя срок полномочий нынешнего созыва ЗС ПК истекает только через четыре года, гарантированно освободить себя от сбора подписей на выборах-2021 эти партии смогут, лишь проведя партсписок в думы Владивостока и Находки в сентябре этого года. Последний шанс будет еще и на выборах в Уссурийске в 2019 году, но кто знает, по каким правилам они пройдут?

У парламентских партий свои приоритеты - не за горами очередные губернаторские выборы, где кандидатам необходимо будет преодолеть «муниципальный фильтр», получив подписи в поддержку выдвижения от муниципальных глав и депутатов. По сути, выживание той или иной партии в «высшей лиге» приморской политики будет зависеть от ее успехов на выборах-2017. Все это, несомненно, добавит жесткости и бескопромиссности нынешней избирательной кампании.

Действующим депутатам тоже будет о чем поволноваться: Совет Федерации готовится принять законопроект, регламентирующий встречи федеральных, региональных и муниципальных депутатов с избирателями. Без предварительного уведомления разрешат проводить встречи в помещениях и на внутридворовых территориях, а кроме того, у органов местной власти будет право определять перечень специально отведенных мест для встреч депутатов с избирателями. Ранее представители оппозиционных партий, комментируя газете «Золотой Рог» данную инициативу, высказали опасение, что новый порядок проведения встреч может осложнить действующим депутатам проведение встреч с гражданами в ходе предвыборной кампании.

Явка отменяет прописку

Пока приморские партийцы готовятся к борьбе за места в муниципальных думах, на федеральном уровне уже ведется подготовка к предстоящим в 2018 году выборам президента РФ. Хотя Владимир ПУТИН по традиции сохраняет интригу насчет своего участия до последнего, избирательное законодательство уже «адаптируют» под нужды фаворита. Помимо переноса выборов главы государства на 18 марта - дату, в которую россиянам, безусловно, напомнят, чьим волевым решением Крым был принят в состав РФ, день голосования будет сопряжен еще с целым рядом новаций.

Негласные указания из Кремля предписывают кураторам внутренней политики в регионах обеспечить явку избирателей не ниже 70% и аналогичный процент голосов за «основного кандидата». И если со вторым проблем, скорее всего, не возникнет, то решение первой задачи уже упростили федеральные законодатели: 24 мая Госдума России приняла закон, отменяющий открепительные удостоверения на выборах. Это означает, что избиратели смогут проголосовать за кандидатов в президенты непосредственно по месту фактического пребывания в день выборов - данные об этом внесут в систему ГАС «Выборы», что должно исключить возможность повторного голосования одного и того же человека. Ранее председатель ЦИК Элла ПАМФИЛОВА заявляла, что в случае отмены открепительных удостоверений принять участие в выборах смогут дополнительно до 20 млн человек.

Кроме того, утвержденные поправки оговаривают возможность разукрупнения избирательных участков «для их большей доступности». Предельное число избирателей, прикрепленных к каждому участку, при этом снижается с нынешних 3 до 1,5 тысячи. Однако решения о разукрупнении участков должны быть приняты еще до старта избирательной кампании - ориентировочно, осенью 2017 года. А поскольку большее количество участков потребует большего количества наблюдателей, согласно новой редакции федерального закона наблюдателям позволят работать на разных избирательных участках. При этом предварительное согласование списков наблюдателей на участке с избиркомами не потребуется.

- Разукрупнение участков является одним из механизмов решения такой важной задачи, как повышение явки на выборах. Хотя мало поставить вход в театр возле вашего дома - необходимы достойные актеры различного плана и выстроенная драматургия, - полагает электоральный эксперт Влас КОПЕЙКИН, в недавнем прошлом - зампред ТИК Ленинского района Владивостока. - Увеличение количества участков будет сопряжено с дополнительными расходами из бюджетов, возможными проблемами с помещениями для «новых» участков и нехваткой квалифицированных кадров в комиссиях. Что касается наблюдателей, то у крупных партий проблем с этим, скорее всего, не возникнет: увеличение количества участков коснется в основном городов, где велика плотность проживания, и дополнить сеть наблюдателей не составит особого труда.

Добавим, что важным моментом в принятых Госдумой поправках является обязательная видеофиксация на избирательных участках, впервые примененная на предыдущих выборах президента. В отличие от 2012 года, видеозаписи с участков будут храниться определенное время после дня голосования, что, в теории, призвано развеять сомнения в честности очередной победы «главного» кандидата.

Александр САЛКОВ.