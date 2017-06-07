"Пенсионеры" в Приморье идут на выборы с новым руководством, а "яблочники" - со старым

Незадолго до старта избирательных кампаний в муниципалитетах Приморья свои собрания провели региональные отделения партии «Яблоко» и «Российской партии пенсионеров за справедливость». С осени прошлого года в отделениях этих партий шла борьба за власть, которая в случае с РППС завершилась сменой руководства, а в случае с партией «Яблоко» - сохранением во главе отделения Николая МАРКОВЦЕВА. Однако внутри обеих партий есть много недовольных сложившейся расстановкой кадров.

28 мая завершился период безвластия в приморском отделении «Российской партии пенсионеров за справедливость», которое возглавила единственный представитель партии в Законодательном Собрании, председатель коллегии адвокатов «Право» Юлия ТОЛМАЧЕВА. Других кандидатур на выбор партийцам в ходе конференции представлено не было. Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» один из бывших членов аппарата РППС в Приморье, ротация руководства отделения была практически 100-процентной: никто из тех, кто сыграл активную роль в успешной для партии избирательной кампании 2016 года, в обновленное правление не попал.

В тот же день во Владивостоке прошла конференция приморского отделения партии «Яблоко», которая должна была поставить точку в длившемся полгода конфликте между Николаем Марковцевым и бывшим зампредом отделения Виталием САЛЕНКО. Напомним, что последний в процессе внутрипартийных «разборок» подал на Марковцева заявления в полицию, требуя проверить финансовую деятельность руководителя приморских «яблочников» за последние годы, а также выяснить, не являются ли сфальсифицированными отдельные документы отделения.

На майской конференции, где избирались руководящие органы РО «Яблока», верх взяли сторонники Марковцева, а сам он был избран председателем отделения и делегатом на съезд партии в Москве. В свою очередь, Виталий Саленко, комментируя итоги конференции в соцсетях, акцентировал внимание на том, что в процессе перерегистрации членов партии этой зимой были созданы местные отделения «Яблока» в районах Владивостока - как считает политик, с нарушением устава.

«Партия (г. Москва) с нарушением своего Устава создала пять местных отделений по районам Владивостока и ввела непропорциональную систему при выборе делегатов на конференцию. Все эти действия центрального аппарата партии направлены на то, чтобы искусственно пропихнуть Марковцева на пост председателя. Согласно Уставу «Яблока», на конференции должны присутствовать делегаты от более чем половины отделений, входящих в состав регионального отделения, и при этом в этих отделениях должно состоять более половины членов партии», - написал Саленко.

Отметим, что у РППС стартовые условия на осенних выборах в муниципалитетах несколько лучше, чем у «Яблока». «Пенсионерам», преодолевшим проходной барьер в ЗС ПК, не нужно будет собирать подписи в поддержку своих кандидатов, в то время как «Яблоко» по итогам выборов-2016 такой льготы лишилось.

Артем СТРОГИН.