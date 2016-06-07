Непарламентские партии в Приморье рекрутируют известных персон

Всего через несколько дней будет дан официальный старт избирательной кампании в приморский и федеральный парламенты. Как часто бывает в Приморском крае, мест в партсписках оказалось меньше, чем кандидатов с амбициями и, что еще более важно, деньгами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В оставшееся до предвыборных съездов и конференций время как участникам прошедших праймериз «Единой России», так и представителям других партий предстоит выбрать оптимальный путь попадания в депутаты…

Охотники за головами и главами

Редкие выборы во Владивостоке и в Приморье обходятся без участия (явного или нет) бывшего главы столицы края Виктора ЧЕРЕПКОВА. Похоже, что не станут исключением и выборы-2016: на сей раз экс-мэр Владивостока может помочь «Российской партии пенсионеров за справедливость». Руководство партии и бывший глава столицы края, ныне живущий в Москве, уже провели консультации по данному вопросу. Об этом на своей странице в Facebook недавно сообщил лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость» Евгений АРТЮХ.

Напомним, РППС является одной из шести партий, которые имеют право выдвигать кандидатов в Законодательное Собрание минуя процедуру сбора подписей. Аналогичная льгота есть у «пенсионеров» и на выборах в Госдуму. Около двух месяцев назад главный «пенсионер» страны Евгений Артюх, будучи во Владивостоке, подтвердил планы партии участвовать как в федеральных, так и в региональных выборах осенью 2016 года. Политик не исключил, что в список РППС могут войти известные в Приморье люди, правда речь шла, скорее, о представителях бизнес-сообщества. А на днях Евгений Артюх разместил на своей странице в соцсети фотографии с Виктором Черепковым.

Из комментариев к фото можно сделать вывод, что Виктор Иванович станет кандидатом от «партии пенсионеров» на выборах в Приморском крае. Тем временем сам Черепков не преминул воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг арестованного главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Бывший мэр активно комментирует уголовное дело против нынешнего федеральным СМИ - естественно, в неблагозвучном для Пушкарева ключе.

- За Черепкова всегда будут голосовать, как за экс-мэра Владивостока, а не представителя какой-либо партии. Но поскольку он уже давно живет в столице и активизируется в Приморье только в период выборов, доверие к нему падает. В последних избирательных кампаниях с участием Черепкова всерьез рассчитывать на победу ему не приходилось, - отмечает политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Впрочем, зачастую тем, кто использует Виктора Ивановича, хватает и остатков его былой популярности. Например, на выборах в ЗС ПК в 2006 году ведомая Виктором Черепковым партия «Свобода и народовластие» набрала 8,7% голосов и провела в парламент троих депутатов (сам Черепков от мандата отказался). А в 2013 году Черепков занял второе место на выборах главы Владивостока: за него проголосовали 18,9% избирателей, пришедших на участки.

Неудачники на марше

- После праймериз перед оппозиционными партиями стоит трудная задача. Им нужно найти кандидата, который может победить выдвиженца от «Единой России», - отметила секретарь приморского отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА, комментируя итоги состоявшихся 22 мая праймериз.

Напомним, что участвовавшим в праймериз членам партии в случае выдвижения от конкурирующей политической силы грозит немедленное исключение из «ЕР». А вот беспартийные участники ПГ вполне могут отделаться публичным порицанием из уст единороссов. По сведениям «ЗР», некоторые из тех, кто не оказался среди победителей праймериз, не исключают продолжения борьбы. Хотя эксперты на этот счет настроены скептически.

- Если человек провалился на праймериз, ему стоит задуматься о дальнейшем участии в выборах. Да и будут ли участники, которые не смогли мобилизовать своих избирателей, интересны оппозиционным партиям? - задается вопросом политолог Виктор Бурлаков.

Впрочем, источником политкадров для непарламентской оппозиции могут стать и другие партии: в последнее время в Приморье отмечается исход части активистов из КПРФ и «Справедливой России» в связи с противоречиями внутри региональных отделений.

- Многие из желающих стать депутатами федерального и краевого парламента сейчас ведут переговоры сразу с тремя-четырьмя партиями, - описал ситуацию представитель приморского отделения партии «Родина». - Разумеется, прежде чем составлять списки, мы должны оценить, насколько тот или иной человек соответствует запросам нашего электората. По Законодательному Собранию ситуация более понятна - там округа меньше, но и здесь нужно сначала понять картину в целом.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.