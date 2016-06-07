Человек без Кремля

Игорь Пушкарев получил удар в спину от тех, на кого опирался

1 июня 2016 года в очередной раз разделило историю Владивостока на «до» и «после». Хотя за последние годы приморцы уже привыкли к тому, что главы городов и районов края становятся фигурантами уголовных дел, продолжение этого тренда во Владивостоке потрясло многих. Арест столь мощной политической фигуры, как Игорь ПУШКАРЕВ, стал громом среди ясного неба, хотя претензии к нему в части взаимоотношений администрации города и подконтрольных семье Пушкарева предприятий появились еще полтора года назад, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Высокий статус подозреваемого подчеркивает тот факт, что его делом занимаются следователи из центрального аппарата СКР, а комментирует официальный представитель СК Владимир МАРКИН: из всех политиков Дальнего Востока таким вниманием мог похвастаться разве что экс-губернатор Сахалина Александр ХОРОШАВИН.

1 июня мэр краевого центра и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей ЛУШНИКОВ были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп). В этот же день следователи провели обыски в администрации Владивостока, офисах подконтрольных родственникам мэра компаний и в доме Игоря Пушкарева.

В четверг, 2 июня, Пушкарев и Лушников были доставлены в Москву, где Басманный районный суд избрал им меру заключения под стражу в виде заключения в СИЗО «Лефортово» до 31 июля. Следователь по данному делу мотивировал необходимость такого решения тем, что вина мэра Владивостока подтверждается собранными по делу материалами, в том числе санкционированными судами прослушками телефонных разговоров. Также в СКР опасаются, что глава города может скрыться за границей на вертолете или яхте, а с помощью своего медийного ресурса может «сформировать негативный образ следствия, изобразив его предвзятым и ангажированным».

Команду «фас» озвучила ФАС

По версии следствия, в 2009-2014 годах Игорь Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» строительных материалов в большом объеме у возглавляемой его родственниками группы компаний «Востокцемент». Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» ущерба в сумме более 158 млн руб. и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 млн руб.

Судя по всему, нынешнее «дело Пушкарева» стало продолжением расследования Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, начатого еще полтора года назад. В октябре 2015 года антимонопольный орган вынес Игорю Пушкареву предписание по поводу проведения аукционов на обслуживание дорог Владивостока и закупки инертных стройматериалов у группы компаний «Востокцемент». Основанием для рассмотрения дела в УФАС стали материалы, предоставленные Управлением ФСБ по Приморскому краю. Документ находится в открытом доступе, и, хотя фамилия градоначальника в нем заменена многоточиями, текст решения не оставляет сомнений, о ком идет речь.

Как следует из документа, доля ООО «ДВ-Цемент», находящегося под управлением ООО «Востокцемент», в общем объеме закупленных в 2011-2015 годах стройматериалов составила 62,6%. В результате проведенного анализа процедуры подготовки и проведения торгов, а также согласно материалам, полученным из Управления ФСБ по Приморскому краю и СУ СК РФ по Приморскому краю, комиссией УФАС были выявлены признаки наличия «ограничивающего конкуренцию соглашения не только на рынке услуг в сфере городской дорожной деятельности и благоустройства, но и на рынке реализации инертных строительных материалов». По версии антимонопольщиков, соглашение было заключено в устной форме не ранее второй половины 2008 года (то есть уже после избрания Игоря Пушкарева мэром Владивостока). Копии материалов дела были переданы в правоохранительные органы для принятия мер, однако размер ущерба для городской казны антимонопольщиками установлен не был.

Досье "Золотого Рога": В ходе рассмотрения дела №214/08-2014 приморским управлением ФАС был проведен анализ торгов, организованных муниципальными заказчиками за период с начала 2011 года по июль 2015 года. За это время было проведено 426 закупок на общую сумму 8,95 млрд руб. По результатам проведенных торгов МУПВ «Дороги Владивостока» 135 раз было признано победителем и с ним были заключены муниципальные контракты (договоры) на общую сумму 7,14 млрд руб. (или 80% от общей суммы всех лотов). При этом в большинстве торгов МУПВ «Дороги Владивостока» являлось единственным участником и заключало контракты по максимальной цене или при ее незначительном снижении. Добиться подобных результатов в течение длительного периода времени, по мнению рассматривавшей дело комиссии УФАС, «невероятно вне наличия сговора между администрацией города Владивостока, Заказчиком, МУП «Дороги Владивостока» и группой компаний, находящихся под управлением ООО «Востокцемент». Из письма УФСБ России по Приморскому краю от 19.11.2014 № 78/4/1-20113 также следует, что «руководством МУПВ «Дороги Владивостока» обеспечен рынок сбыта инертных строительных материалов (асфальт, бетон, щебень), производимых исключительно предприятиями группы компаний ООО «Востокцемент». Действуя в интересах ООО «Востокцемент», руководство МУПВ осознанно и целенаправленно формирует все большую кредиторскую задолженность перед коммерческой структурой».

Соратники «сдали» шефа

Вынося решение по делу №214/08-2014, сотрудники УФАС опирались в том числе на показания одного из бывших руководителей МУПВ «Дороги Владивостока», а также неназванных экс-заместителя главы Владивостока и бывшего депутата городской думы. Выходит, что Игорь Пушкарев получил удар в спину от тех, кто был рядом с ним в первые месяцы его пребывания в должности.

Между тем действующий директор «Дорог Владивостока» Андрей Лушников, доставленный вместе с Игорем Пушкаревым в Москву, практически сразу признал вину и дал изобличающие Пушкарева показания. Сам градоначальник в ходе слушания в Басманном суде уверял в отсутствии какого-либо ущерба МУПВ «Дороги Владивостока», сообщает «Интерфакс».

«Сейчас предприятие практически деятельность не ведет. В деле говорится о кредиторской задолженности. Эта задолженность перед одним поставщиком - группой компаний «Востокцемент». Эта компания никогда не получит эти деньги. Если кто-то и получит ущерб, то это группа компаний «Востокцемент», - отметил Игорь Пушкарев. По его словам, компания фактически «подарила» городу продукции более чем на 800 млн руб.

Город без главы, выборы - без фаворита

Злоключения мэра Владивостока способны кардинально изменить расстановку сил накануне избирательной кампании по выборам в Законодательное Собрание, считают наблюдатели. Отсутствие в игре столь мощной политической фигуры, как Игорь Пушкарев, может полностью изменить предвыборный ландшафт в Приморском крае: сам глава города одержал победу на праймериз «Единой России» по округу №9, а в ряде других округов победили люди из так называемой «спасской команды». Однако теперь результаты праймериз могут быть переиграны: кандидатов в ЗС ПК будет в июле утверждать краевая конференция «ЕР», где Игорь Пушкарев по понятным причинам присутствовать не будет.

Досье "Золотого Рога": Игорь Пушкарев возглавлял список «Единой России» на выборах в Думу Владивостока в 2012 году, лично участвуя практически во всех встречах избирателей с кандидатами по округам. В результате «ЕР» менее чем через год после провальных выборов-2011 (в них Пушкарев не участвовал) удвоила свой рейтинг в краевом центре, набрав 41,5% голосов. А за счет побед в одномандатных округах партии удалось получить квалифицированное большинство в гордуме.

Исполняющим обязанности главы Владивостока со 2 июня стал первый заместитель Игоря Пушкарева Алексей ЛИТВИНОВ. Добавим, что всего месяц назад Дума Владивостока утвердила Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города. Однако новая схема выборов градоначальника начнет действовать лишь после прекращения полномочий Игоря Пушкарева, независимо от того, будет ли оно досрочным или нет. А вот предположения относительно того, кто станет главным бенефициаром возможного отстранения Пушкарева, разнятся. И вряд ли стоит искать его в Приморье: достаточно вспомнить, что предшественник Игоря Пушкарева на посту мэра, Владимир НИКОЛАЕВ, стал фигурантом уголовного дела вскоре после того, как было объявлено о проведении во Владивостоке саммита АТЭС. «Сесть» на финансовые потоки в преддверии этого события не мечтал только ленивый. Девять лет спустя, когда на юге Приморья вот-вот начнет работать заманчивый для инвесторов режим cвободного порта, история повторяется.

Не слишком ли много совпадений?

КСТАТИ

Кто еще из приморских мэров доработался до уголовного дела

Уголовные дела в отношении приморских мэров давно стали обыденностью. За последние три года едва ли не половина всех муниципальных начальников покинула свои посты, будучи в статусе подозреваемых.

Григорий ВЕДЕРНИКОВ, возглавлявший Надеждинский район, открыл череду громких уголовных дел в отношении муниципальных глав. В апреле 2013 года СК по материалам, предоставленным УФСБ, возбудил уголовное дело по ст. 286 ч.2 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Вскоре глава района был удален в отставку местными депутатами, а октябре 2015-го суд назначил Ведерникову наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Пробывший в должности менее трех лет глава Пограничного района Игорь ЧЕРВИНЕЦ был задержан ФСБ в ноябре 2013 года при получении взятки от предпринимателя. Приговор - 4 года колонии строгого режима и штраф в 2 млн руб.

При получении взятки в 500 тыс. руб. в апреле 2014-го задержали и главу Ольгинского района Виктора ЛИСТРОВОГО. Глава района обещал оказать содействие предпринимателю в получении в аренду земли. Спустя год суд приговорил Листрового к 2 годам колонии общего режима и штрафу в 40 тыс. руб.

Мэр Уссурийска Сергей РУДИЦА в апреле 2014-го стал фигурантом дела по статье «Халатность». По версии СК, из-за действий главы города компании были незаконно перечислены деньги за работы, которые выполнены не были. Рудица покинул пост мэра, не дожидаясь суда.

Бывший глава и председатель Дальнереченска Михаил ФИЛИПЕНКО стал фигурантом дела о мошенничестве еще в конце 2013 года: ему и его подельнику вменяли хищение 22 тыс. руб. с использованием подложных командировочных удостоверений. В 2014 году, будучи под подпиской о невыезде, политик умудрился переизбраться в новый созыв местной думы. Однако в начале 2016-го Филипенко был приговорен к 4 годам колонии общего режима.

Единственный в Приморье глава-коммунист Анатолий КУСРАЕВ был задержан в июле 2015 года. По версии следствия, он предложил предпринимателю, заинтересованному в разработке карьера, ежемесячно передавать ему 50 тыс. руб. Следствие по делу продолжается.

Экс-глава и председатель думы Находки Михаил ПИЛИПЕНКО отправился в СИЗО через несколько дней после того, как депутаты избрали главой НГО Андрея ГОРЕЛОВА. До этого Пилипенко конфликтовал с сити-менеджером Находки Олегом КОЛЯДИНЫМ. Дело возбудили по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (соучастие в превышении должностных полномочий). Расследование дела продолжается.

Андрей СЕРОВ. Фото ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.