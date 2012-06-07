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«Пенсионеры» назначили дату съезда
Российские пенсионеры на ближайших выборах смогут голосовать за собственную партию. До 7 июня в Приморье состоялось собрание сторонников партии, а на 16 июня в Москве намечен съезд делегатов, после которого окончательный пакет документов будет подан в Минюст для регистрации партии «Старшее поколение — пенсионеры России».
Напомним, в России уже была Российская партия пенсионеров (РПП). Причем она быстро стала влиятельной политической силой. РПП неизменно занимала 3-4-е место на региональных выборах, и в период с 2004 по 2006 год сумела провести своих представителей в 11 региональных парламентов, в ряде случаев догоняя и даже опережая «Единую Россию». Но в 2006 году ее лидеры, будто бы под давлением Кремля, вошли в состав зарождавшейся «Справедливой России». РПП была ликвидирована. Остались лишь общественные организации.
С началом политической реформы, значительно упростившей процедуру регистрации партий, бывшие лидеры и активисты Российской партии пенсионеров, приняли решение воссоздать партию. Причем разделились на два лагеря. Один возглавил вышедший 7 апреля 2012 года из «Справедливой России» Игорь ЗОТОВ, который как последний руководитель «Российской партии пенсионеров» сохранил за собой прежнее название и логотип партии. Но он со своими сторонниками только еще готовит для Минюста уведомления о начале создания партии.
Альтернативная ему и власти группа «пенсионеров» продвинулась дальше. Они подали уведомление о регистрации еще 5 апреля. Правда, Минюст вернул документы. Но недоработки устранили, и министерство юстиции приняло их. Теперь по России проходят собрания сторонников партии.
- В Приморье собрание пройдет до 7 июня. На нем мы рассмотрим всего два вопроса - о необходимости создания партии и выберем делегатов на съезд, - сообщили «ЗР» в приморском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры». - Съезд состоится 16 июня в Москве. На нем будет намечен план действий и избрано руководство. После чего процесс будет фактически завершен, и мы подадим окончательный пакет документов на регистрацию партии.
В новую партию только в Приморье готовы вступить около 1 тыс. человек, заверили «ЗР» в общественной организации «Российские пенсионеры». По неофициальной информации, имеющейся у нашего издания, возглавить альтернативную партию пенсионеров могут двое. Причем не исключено, что на паритетных началах. Во-первых, перешедший со своими сторонниками в «Яблоко» в 2009 году заместитель председателя центрального совета движения «Старшее поколение» (бывшей партии пенсионеров) Алексей БОРЩЕНКО, создавший в партии одноименную фракцию. Во-вторых, бывший заместитель председателя Исполнительного комитета Партии пенсионеров Александр ЛЕОНТЬЕВ, покинувший ряды «Справедливой России» еще в августе 2007 года.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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