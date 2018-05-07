На губернаторских праймериз в Приморье ждут главного кандидата

Ситуация пока не так очевидна, как это кажется

8 мая истекает срок подачи документов для участия в праймериз «Единой России» по определению кандидата на досрочные выборы губернатора Приморского края. Андрей ТАРАСЕНКО, временно исполняющий обязанности главы региона с октября 2017 года, на момент сдачи номера еще не заявил о намерении участвовать в предварительном голосовании, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее оргкомитетом предварительного голосования в Приморье уже были зарегистрированы четыре участника. Это действующий депутат ЗС Приморья Всеволод РОМАНОВ, председатель бюджетного комитета Думы Владивостока и руководитель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир ИСАКОВ, бывший депутат гордумы Александр ПРИХОДЬКО, а также политический активист Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ.

Как ранее уточнили в пресс-службе регионального отделения партии, срок приема заявлений может быть продлен в связи с большим количеством выходных дней в период майских праздников. Окончательное решение по этому поводу предполагалось принять на заседании оргкомитета предварительного голосования 7 или 8 мая.

Список участников праймериз «ЕР» по определению кандидатуры на высшее должностное лицо края будет сформирован региональным политсоветом партии в мае. Затем, согласно положению о праймериз, каждый из участников должен будет встретиться с секретарями и активом не менее чем 50% первичных и местных отделений «ЕР» в Приморье, чтобы представить им свою программу развития региона и ответить на вопросы. Непосредственное выдвижение кандидата в губернаторы от партии произойдет на краевой партийной конференции – по итогам тайного голосования на альтернативной основе.