Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На губернаторских праймериз в Приморье ждут главного кандидата
Ситуация пока не так очевидна, как это кажется
8 мая истекает срок подачи документов для участия в праймериз «Единой России» по определению кандидата на досрочные выборы губернатора Приморского края. Андрей ТАРАСЕНКО, временно исполняющий обязанности главы региона с октября 2017 года, на момент сдачи номера еще не заявил о намерении участвовать в предварительном голосовании, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ранее оргкомитетом предварительного голосования в Приморье уже были зарегистрированы четыре участника. Это действующий депутат ЗС Приморья Всеволод РОМАНОВ, председатель бюджетного комитета Думы Владивостока и руководитель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир ИСАКОВ, бывший депутат гордумы Александр ПРИХОДЬКО, а также политический активист Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ.
Как ранее уточнили в пресс-службе регионального отделения партии, срок приема заявлений может быть продлен в связи с большим количеством выходных дней в период майских праздников. Окончательное решение по этому поводу предполагалось принять на заседании оргкомитета предварительного голосования 7 или 8 мая.
Список участников праймериз «ЕР» по определению кандидатуры на высшее должностное лицо края будет сформирован региональным политсоветом партии в мае. Затем, согласно положению о праймериз, каждый из участников должен будет встретиться с секретарями и активом не менее чем 50% первичных и местных отделений «ЕР» в Приморье, чтобы представить им свою программу развития региона и ответить на вопросы. Непосредственное выдвижение кандидата в губернаторы от партии произойдет на краевой партийной конференции – по итогам тайного голосования на альтернативной основе.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- На губернаторских праймериз в Приморье ждут главного кандидата
- Автор идеи разворота Амура поборется за пост губернатора Приморья
- Главе района в Приморье предложено уйти в отставку
- Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену
- "Народ должен сам понимать…"
- Штабисты отходят после выборной схватки
- В Приморье не могут найти "неустановленное лицо", чуть не сорвавшее выборы президента
- На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов
- Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов
- Явка на выборах в Приморье превысила 50 процентов
Новости раздела
- На губернаторских праймериз в Приморье ждут главного кандидата
- Коммунисты повелись на деньги
- Автор идеи разворота Амура поборется за пост губернатора Приморья
- Главе района в Приморье предложено уйти в отставку
- Минвостокразвития России "заиграет" на "ТамТаме"
- Мэра Находки принесли в жертву политстабильности
- Единоросс лишился "плацдарма" в стране НАТО
- Глава района в Приморье едва не погорел на пожарах
- Три "Лексуса" заграничных…
- Глава Приморья против "импичмента" главе Находки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Во Владивостоке под Золотым мостом построят рынок
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- "Аврора" будет работать на внутрирегиональных авиаперевозках в Хабаровском крае
- Приморье становится чайной столицей Дальнего Востока
- На Камчатке утвердили новую программу на пять лет по переселению соотечественников
- Депутаты призывают увеличить субсидирование льготных авиаперевозок
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Якутия активно развивает рекреационный и событийный туризм