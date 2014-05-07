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В Приморье красноармейцы продолжают выбирать
Последние перед сентябрьским избирательным марафоном выборы пройдут в Приморье 25 мая. В этот день к избирательным участкам придут жители пяти населенных пунктов на севере края, входящих в Рощинское сельское поселение Красноармейского района.
Как нередко случается на выборах в сельских районах края, из политических партий своих кандидатов на пост главы выдвинули лишь ЛДПР и «Единая Россия». При этом кандидатом от ЕР является нынешний и.о. главы поселения Владимир ДЕРИК, который и считается фаворитом. Кроме того, избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов троих самовыдвиженцев, а еще двоим в регистрации отказала. Основанием для этого стало большое число недостоверных подписей в их поддержку.
Пост главы Рощино остается вакантным с февраля текущего года, когда бывший руководитель поселка Сергей ПРОКОПЕНКО перешел на должность первого замглавы администрации Красноармейского района. Таким образом, бесконечная череда выборов в районе, где с 2011 года длится политический конфликт, продолжится: не далее как в прошлом году местные жители избирали новый состав депутатов и главу еще одного поселения – Вострецовского.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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