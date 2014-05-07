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Игорь Шувалов может получить немало льгот во Владивостоке

07 Мая 2014, 11:04 | Приморье

Человеку, которому присвоено звание «Почетный гражданин Владивостока», положено немало льгот. «ЗР» попытался представить, как изменится жизнь Игоря Шувалова в случае, если депутаты городской думы проголосуют за его почетный статус…

Транспорт. Приезжая во Владивосток, первый вице-премьер сможет передвигаться по городу бесплатно во всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси. 

Налоги. Игорь Шувалов вправе рассчитывать на освобождение от платежей по земельному налогу в случае приобретения участка в столице Приморья. Соответствующая норма действует с 2012 года.

Культура. В случае присвоения звания Почетного гражданина Игорь Шувалов будет иметь право на внеочередное обслуживание муниципальными библиотеками Владивостока. Кроме того, у чиновника будет право на участие в торжественных заседаниях и праздничных мероприятиях, проводимых в городе.

Время. Почетные граждане Владивостока имеют право на внеочередной прием руководителями и другими должностными лицами органов местного самоуправления. Так что Игорь Шувалов останется вхож в самые высокие кабинеты Приморья даже в случае завершения своей чиновной карьеры.

Наконец, почетным гражданам положена ежегодная выплата в размере 180 тыс. руб. Денежное поощрение выплачивается единовременно, накануне Дня города.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: почетный гражданин  Шувалов  льготы 



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Комментарии

  • Псевдоним11:29, 07.05.2014#

    ну теперь заживет. . .

  • Псевдоним12:21, 07.05.2014#

    +1000000

  • Псевдоним12:42, 07.05.2014#

    присоединяюсь

  • Псевдоним12:41, 07.05.2014#

    Я на всё это могу ореагировать только так:Нецензурная брань. Личные оскорбления в любом виде. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).

  • житель13:00, 07.05.2014#

    Шувалову почетного гражданина Владивостока!Путина почетным Уссурийска ! Медведева почетным Находки!Вот заживут мужики!Если у наших жителей все еще хорошо с памятью то надо бы вспомнить как реагировали СМИ когда депутаты приняли решение дать почетного гражданина Черепкову!Ядом брызгали !орали что не достоин и. т. д. А этому парню надо присвоить ! он же Пушкареву помогает !Про депутатов и говорить не хочется !Чисто исполнители !что сказали то и делают!а у жителей может надо спросить а не у этих мандатников!

  • Псевдоним13:02, 07.05.2014#

    ну конечно , не платить налог человеку у которого нет финансовых проблем . . . конечно да . . . и бесплатный проезд . . . тоже очень важно . . . и 180 т. р . без которых он просто не проживет . . умрет с голоду . . . бесспорно очень нужны . . . нужно еще организовать фонд помощи Игорю Шувалову, ну чтоб он ни в чем не нуждался . . . можно комаров разгонять, чтоб они его не кусали . . . дорогу где он ступает мылом мыть. . . . и усыпать дорогу лепестками роз . . . Вот только один вопрос , а за что и за какие заслуги . . .

  • Володя17:15, 08.05.2014#

    Убирать коменты некрасиво.

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