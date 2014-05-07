Игорь Шувалов может получить немало льгот во Владивостоке

Человеку, которому присвоено звание «Почетный гражданин Владивостока», положено немало льгот. «ЗР» попытался представить, как изменится жизнь Игоря Шувалова в случае, если депутаты городской думы проголосуют за его почетный статус…

Транспорт. Приезжая во Владивосток, первый вице-премьер сможет передвигаться по городу бесплатно во всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси.

Налоги. Игорь Шувалов вправе рассчитывать на освобождение от платежей по земельному налогу в случае приобретения участка в столице Приморья. Соответствующая норма действует с 2012 года.

Культура. В случае присвоения звания Почетного гражданина Игорь Шувалов будет иметь право на внеочередное обслуживание муниципальными библиотеками Владивостока. Кроме того, у чиновника будет право на участие в торжественных заседаниях и праздничных мероприятиях, проводимых в городе.

Время. Почетные граждане Владивостока имеют право на внеочередной прием руководителями и другими должностными лицами органов местного самоуправления. Так что Игорь Шувалов останется вхож в самые высокие кабинеты Приморья даже в случае завершения своей чиновной карьеры.

Наконец, почетным гражданам положена ежегодная выплата в размере 180 тыс. руб. Денежное поощрение выплачивается единовременно, накануне Дня города.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.