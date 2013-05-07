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Зарплату работникам бюджетной сферы Приморья обещают считать по-новому
В конце апреля губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел четыре встречи с руководителями бюджетных учреждений. Главной темой разговора стала новая система оплаты труда, которая вступит в действие с 1 июля.
«Деньги сегодня есть, и способов их заработать - много, ограничения будут минимальными», - оптимистично заявил глава региона. Но похоже, у бюджетников пока больше вопросов, чем ответов.
Перемены назрели.
И перезрели
Новый закон «Об оплате труда работников государственных учреждений Приморского края» прошел обсуждение в краевом парламенте и был принят на апрельской сессии сразу в трех чтениях - спешка объясняется тем, что до вступления в действие новых правил остается всего пара месяцев.
Чтобы разъяснить бюджетникам суть системы, которая вводится со второго полугодия, губернатор лично встретился с главврачами, директорами образовательных учреждений, учреждений культуры и социального обслуживания населения, особо подчеркнув, что новая система «давно апробирована и успешно работает во многих регионах страны».
Вице-губернатор Ирина ВАСИЛЬКОВА отметила, что действующая сегодня система оплаты труда бюджетников несовершенна, она вызывает много нареканий и создает массу проблем, не позволяя увеличить зарплату до уровня, обозначенного президентом. Наиболее сложная ситуация сложилась в здравоохранении, признала Василькова: «По итогам первого квартала мы столкнулись с тем, что не выбрано порядка 200 млн рублей, предусмотренных Фондом ОМС на оплату труда медицинских работников».
К тому же руководители бюджетных учреждений сегодня не заинтересованы в увеличении зарплат работников, поскольку уровень стимулирующих выплат для административно-управленческого звена не зависит от этого показателя. В результате у главврача и его заместителей зарплата может превышать зарплату рядового медперсонала в десятки раз.
Принципы новой системы
В новой системе каждый руководитель персонально отвечает за повышение зарплаты своим подчиненным - это становится одним из важнейших показателей работы. Порядок и размер оплаты труда руководителей госучреждений, их заместителей и главных бухгалтеров будет определять администрация Приморского края. При этом зарплата руководящего персонала будет зависеть от зарплат сотрудников. «Чем больше будут получать ваши подчиненные, тем больше будет и ваша заработная плата», - неоднократно подчеркивал губернатор на встрече с руководителями бюджетных учреждений.
Соотношение зарплат руководителя и средней зарплаты работников учреждения будет жестко регулироваться. Соответствующий коэффициент - по федеральному законодательству от 1 до 8 - будет прописываться при заключении контракта с руководителем.
Вместе с тем свежепринятый закон дает руководителю госучреждения широкие полномочия: с 1 июля он получает право самостоятельно составлять штатное расписание, устанавливать размеры окладов и стимулирующих выплат.
Если ныне действующее постановление оговаривает предельный размер для выплат стимулирующего характера – 450%, то новая система предельного размера не устанавливает. Кроме того, теперь руководство учреждения получает возможность официально оказывать матпомощь работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Работники через представителей смогут принимать участие в формировании системы оплаты труда. Наконец, в законе закреплена индексация размера окладов с учетом инфляции.
Важно, что по новому закону при расчете показателей средней заработной платы в учреждении зарплата руководителя и его заместителей учитываться не будет, то есть картина будет более объективной.
Ситуация как бы
на контроле…
«Деньги на повышение заработных плат в краевом бюджете и Фонде ОМС имеются, - заверил губернатор. - И мы намерены жестко контролировать темпы повышения зарплат. Главное - чтобы новая система оплаты труда была прозрачна и понятна каждому работнику».
Есть и еще один важный момент: теперь средства, сэкономленные учреждением, например, на коммунальных платежах, также можно направлять на увеличение заработной платы или на другие цели по усмотрению руководителя (закупку оборудования, текущий ремонт и пр.).
В трудовых договорах руководителей учреждений будут прописаны обязательства по увеличению зарплаты сотрудников. Заместитель прокурора Приморского края Владимир БОГОМОЛОВ сообщил, что за недобросовестную выплату заработной платы руководителю грозит штраф, а в дальнейшем - дисквалификация.
Сегодня заработные платы приморских бюджетников, работающих в одной и той же отрасли, но в разных учреждениях, могут существенно различаться, и этим вопросом краевые власти также озабочены, заверила Ирина Василькова: «Все «аномальные» бюджетные организации – как с крайне низкими, так и с неправдоподобно высокими зарплатами – будут проверяться в первую очередь. Эта работа возлагается на профильные департаменты, ТФОМС, контролирующие органы».
В конечном итоге переход на новую систему должен привести к увеличению зарплат бюджетников, подчеркнула вице-губернатор: «Возможно, кто-то останется недоволен, но эффективно работающий персонал только выиграет».
Согласно целевым показателям, зарплата педагогических работников должно быть доведена до размера средней зарплаты по экономике. В 2013 году прогноз средней заработной платы по экономике Приморского края составляет 30 580 руб. Зарплата социальных работников с 1 апреля увеличивается на 16,5%, следующее повышение запланировано в октябре текущего года – на 21%.
Зарплаты врачей к концу 2013 г. должны вырасти на 20%, а к 2017 году - вдвое превысить среднекраевую зарплату по экономике (исходя из экономических прогнозов, к этому времени врач будет получать в среднем 92-94 тыс. руб.).
«Но это не значит, что всем врачам просто раздадут эти деньги за то, что они пришли на работу, - отметил Олег БУБНОВ, возглавляющий краевой департамент здравоохранения. - Одни врачи получат больше, другие меньше в зависимости от объема и качества работы».
Идеал недостижим
На новые отраслевые системы оплаты труда в Приморье со второго полугодия должно перейти 331 государственное учреждение, где работают более 53 тысяч человек. Реально ли разработать все предусмотренные законом документы и провести необходимые мероприятия до 1 июля? Целый ряд депутатов краевого парламента высказали свои сомнения на этот счет в ходе обсуждения законопроекта. Однако Ирина Василькова и Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА, возглавляющая краевой департамент труда и социальной работы, заверили, что соответствующая работа уже ведется, руководители бюджетных учреждений готовят документы и особых организационных трудностей на этапе перехода возникнуть не должно.
Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним18:14, 11.05.2013#
Зарплата учителей в 30000 рублей должна быть за ставку 18 часов. А если все опять будут считать среднюю(а это 1, 5-2 ставки, +кл. рук-во, +кабинет и т. д. и т. п. ), то ничего хорошего не получится. В экономике ведь никто не считает среднюю зарплату за 1, 5 ставки!
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Псевдоним20:02, 11.05.2013#
200 миллионов "завалявшихся" в ФОМСе рублей - это, наверняка, зарплата врачей и медсестер, которых УЖЕ НЕТУ. Не умерли, конечно же, нет, просто послали на. . . й всё и всех и ушли, ищи -свищи. . . Во дожились, прям как в сказке про Мальчиша-Кибальчиша: и деньги есть, да платить их некому!
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Псевдоним18:43, 11.05.2013#
Месяц назад уволилась , работала фельдшером фапа много лет . В 2010 году сократили на полставки , с января этого года отменили президентские , и зарплата с 15 тысяч рублей упала до 5400 . А на других фапах в нашем районе зарплата вообще 4400 , мне ещё входили 10 процентов надбавки за заведование фапом . На этом фоне хоть по новому считай , хоть по старому , это не зарплата , а оскорбление .
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Псевдоним23:24, 14.05.2013#
Хреново, когда сапожники пытаются печь пироги. Здесь денег на эту программу нужно хренову тучу, а где деньги Зин ? тут 200 миллионами не отделаешься и кто вам такие деньги даст, когда страна задыхается от нехватки средств, а ещё их надо справедливо распределить, а это пахнет разжиганием антагонизма и социальным взрывом, думайте головой господа сапожники-прожектёры. Короче, не имела баба хлопоты, купила себе козу.
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Псевдоним19:06, 11.05.2013#
В нашем ОУ зарплата сотрудников ежемесячно повышается, всем выплачиваются стимулирующие выплаты за участие и победы в мероприятиях. Так же стимулируются учителя к участию в м/приятиях и повышению результативности. А з/п руководящего состава пересматривается дважды в год: в апреле и в сентябре. В итоге: в месяц у сотрудника надтариф м. б. и 6000 руб, а у завуча ежемесячно всего 2000. В итоге мотивация администрации слабеет: глупо напрягаться, если заурядный, но горластый учитель, находясь в школе 18-20 часов, только за участие в конкурсе или подготовку классного часа претендует на 5000-6000 руб. ежемесячной стимулирующей выплаты. А директор, который без устали стимулирует его к эти самым трудовым свершениям, получает фиксировано - примерно по 3000 руб надбавки. В итоге - з/п педагогического персонала выше. И почти никакой ответственности. И не факт, что уволишь - придет кто-то лучше. Трудно в школе с кадрами. Кстати, с осени прошлого года з/п руководителей ОУ не увеличилась, а уменьшилась в среднем на 5000 руб. В апреле учителям повысили оклады на 6%, администрации ОУ - нет.
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Псевдоним19:19, 11.05.2013#
Заигрывания с народом: руководитель должен, руководитель обязан и т. д. А вы подумали, кто пойдет на руководящую должность в ситуации, когда ответственности уйма, а зарплата мала и несоразмерна усилиям? Прибавить к этому постоянное нервное напряжение, неуважение социума к профессии врача и учителя и ненормированный рабочий день. Вот и приходят руководить временщики, в надежде хапать , а не создавать.
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Псевдоним14:35, 18.05.2013#
Как сказала главный врач нашей больницы, у меня должно быть по штату 8 бухгалтеров, 1 врач, 4 мед сестры и 2 санитарки. И её совершенно не интересует, что мед сестра остаются одна, без санитарки, в ночь, что в отделении грязь и некому вынести горшок, что санитарка работает бессплатно и за буффетчицу, что бесплатно круглосуточно мед сестрой с отделения обслуживается и приемный покой, зато приняли на работу еше дочь бухгалтера, тоже бухгалтером и сидят они все под кондиционером, смотрят клипы в интернете и считают. . . считаю. . . считают. . И попробуй только рот раскрыть против них, один ответ, не нравится - увольныйся, никто не держит, вас за воторами много. . И все молчат, потому что других рабочих мест в нашем поселке НЕТ.
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Все верчу свою расчетку и думаю, может плохо со зрением?Где же эти средние 30000тыс?На 1, 5 ставки, с дежурствами+30% вредности больше 19. 000 нет. Очередная залипуха. Правду только Бубнов сказал. «Но это не значит, что всем врачам просто раздадут эти деньги за то, что они пришли на работу, - отметил Олег БУБНОВ, возглавляющий краевой департамент здравоохранения. - Одни врачи получат больше, другие меньше в зависимости от объема и качества работы». Придумают такие нормы объемов и качества, что жить будешь на работе чтобы несчастные 100%стимулирующей получить(а в деньгах это 4-5 тыс)