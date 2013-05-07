Зарплату работникам бюджетной сферы Приморья обещают считать по-новому

В конце апреля губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел четыре встречи с руководителями бюджетных учреждений. Главной темой разговора стала новая система оплаты труда, которая вступит в действие с 1 июля.

«Деньги сегодня есть, и способов их заработать - много, ограничения будут минимальными», - оптимистично заявил глава региона. Но похоже, у бюджетников пока больше вопросов, чем ответов.

Перемены назрели.

И перезрели

Новый закон «Об оплате труда работников государственных учреждений Приморского края» прошел обсуждение в краевом парламенте и был принят на апрельской сессии сразу в трех чтениях - спешка объясняется тем, что до вступления в действие новых правил остается всего пара месяцев.

Чтобы разъяснить бюджетникам суть системы, которая вводится со второго полугодия, губернатор лично встретился с главврачами, директорами образовательных учреждений, учреждений культуры и социального обслуживания населения, особо подчеркнув, что новая система «давно апробирована и успешно работает во многих регионах страны».

Вице-губернатор Ирина ВАСИЛЬКОВА отметила, что действующая сегодня система оплаты труда бюджетников несовершенна, она вызывает много нареканий и создает массу проблем, не позволяя увеличить зарплату до уровня, обозначенного президентом. Наиболее сложная ситуация сложилась в здравоохранении, признала Василькова: «По итогам первого квартала мы столкнулись с тем, что не выбрано порядка 200 млн рублей, предусмотренных Фондом ОМС на оплату труда медицинских работников».

К тому же руководители бюджетных учреждений сегодня не заинтересованы в увеличении зарплат работников, поскольку уровень стимулирующих выплат для административно-управленческого звена не зависит от этого показателя. В результате у главврача и его заместителей зарплата может превышать зарплату рядового медперсонала в десятки раз.

Принципы новой системы

В новой системе каждый руководитель персонально отвечает за повышение зарплаты своим подчиненным - это становится одним из важнейших показателей работы. Порядок и размер оплаты труда руководителей госучреждений, их заместителей и главных бухгалтеров будет определять администрация Приморского края. При этом зарплата руководящего персонала будет зависеть от зарплат сотрудников. «Чем больше будут получать ваши подчиненные, тем больше будет и ваша заработная плата», - неоднократно подчеркивал губернатор на встрече с руководителями бюджетных учреждений.

Соотношение зарплат руководителя и средней зарплаты работников учреждения будет жестко регулироваться. Соответствующий коэффициент - по федеральному законодательству от 1 до 8 - будет прописываться при заключении контракта с руководителем.

Вместе с тем свежепринятый закон дает руководителю госучреждения широкие полномочия: с 1 июля он получает право самостоятельно составлять штатное расписание, устанавливать размеры окладов и стимулирующих выплат.

Если ныне действующее постановление оговаривает предельный размер для выплат стимулирующего характера – 450%, то новая система предельного размера не устанавливает. Кроме того, теперь руководство учреждения получает возможность официально оказывать матпомощь работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Работники через представителей смогут принимать участие в формировании системы оплаты труда. Наконец, в законе закреплена индексация размера окладов с учетом инфляции.

Важно, что по новому закону при расчете показателей средней заработной платы в учреждении зарплата руководителя и его заместителей учитываться не будет, то есть картина будет более объективной.

Ситуация как бы

на контроле…

«Деньги на повышение заработных плат в краевом бюджете и Фонде ОМС имеются, - заверил губернатор. - И мы намерены жестко контролировать темпы повышения зарплат. Главное - чтобы новая система оплаты труда была прозрачна и понятна каждому работнику».

Есть и еще один важный момент: теперь средства, сэкономленные учреждением, например, на коммунальных платежах, также можно направлять на увеличение заработной платы или на другие цели по усмотрению руководителя (закупку оборудования, текущий ремонт и пр.).

В трудовых договорах руководителей учреждений будут прописаны обязательства по увеличению зарплаты сотрудников. Заместитель прокурора Приморского края Владимир БОГОМОЛОВ сообщил, что за недобросовестную выплату заработной платы руководителю грозит штраф, а в дальнейшем - дисквалификация.

Сегодня заработные платы приморских бюджетников, работающих в одной и той же отрасли, но в разных учреждениях, могут существенно различаться, и этим вопросом краевые власти также озабочены, заверила Ирина Василькова: «Все «аномальные» бюджетные организации – как с крайне низкими, так и с неправдоподобно высокими зарплатами – будут проверяться в первую очередь. Эта работа возлагается на профильные департаменты, ТФОМС, контролирующие органы».

В конечном итоге переход на новую систему должен привести к увеличению зарплат бюджетников, подчеркнула вице-губернатор: «Возможно, кто-то останется недоволен, но эффективно работающий персонал только выиграет».

Согласно целевым показателям, зарплата педагогических работников должно быть доведена до размера средней зарплаты по экономике. В 2013 году прогноз средней заработной платы по экономике Приморского края составляет 30 580 руб. Зарплата социальных работников с 1 апреля увеличивается на 16,5%, следующее повышение запланировано в октябре текущего года – на 21%.

Зарплаты врачей к концу 2013 г. должны вырасти на 20%, а к 2017 году - вдвое превысить среднекраевую зарплату по экономике (исходя из экономических прогнозов, к этому времени врач будет получать в среднем 92-94 тыс. руб.).

«Но это не значит, что всем врачам просто раздадут эти деньги за то, что они пришли на работу, - отметил Олег БУБНОВ, возглавляющий краевой департамент здравоохранения. - Одни врачи получат больше, другие меньше в зависимости от объема и качества работы».

Идеал недостижим

На новые отраслевые системы оплаты труда в Приморье со второго полугодия должно перейти 331 государственное учреждение, где работают более 53 тысяч человек. Реально ли разработать все предусмотренные законом документы и провести необходимые мероприятия до 1 июля? Целый ряд депутатов краевого парламента высказали свои сомнения на этот счет в ходе обсуждения законопроекта. Однако Ирина Василькова и Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА, возглавляющая краевой департамент труда и социальной работы, заверили, что соответствующая работа уже ведется, руководители бюджетных учреждений готовят документы и особых организационных трудностей на этапе перехода возникнуть не должно.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.