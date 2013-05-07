В Приморье первый вице-губернатор Сергей Сидоров заработал больше других чиновников

Администрация Приморского края на своем сайте обнародовала доходы вице-губернаторов за 2012 год, согласно сведениям, первый вице-губернатор Сергей Сидоров заработал в 1,6 раза (на 3,87 миллиона рублей) больше губернатора Владимира Миклушевского.

Доход губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2012 году составил 5,99 миллиона рублей, что более чем в 1,5 раза превышает его доход в 2011 году. В собственности супругов Миклушевских находится шесть земельных участков площадью от 100 до 1,5 тысяч квадратных метров, два дома и квартира. Также в пользовании у них находится госдача. Личных автомобилей в собственности семьи нет.

Больше губернатора…

Согласно обнародованным сведениям, больше всех заместителей губернатора в прошлом году заработал первый вице-губернатор Сергей Сидоров. Его доход составил 9,86 миллиона рублей. Кроме того, в собственности Сидорова находится земельный участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 298,3 квадратных метров.

Первый вице-губернатор владеет пятью престижными автомобилями: две машины марки BMW модели X5 и Z3, два Mercedes-Benz S 500 и СLS, а также Infiniti QX 56. Супруга Сергея Сидорова, судя по декларации, доходов за прошлый год не имела.

…И меньше

На втором месте по заработанным доходам вице-губернатор, курирующий строительную отрасль, Владимир Балан. Его доход за прошлый год составил 3,81 миллиона рублей. В собственности Балана и его супруги только по четверти доли в квартире общей площадью 159,7 квадратных метров. Автомобилями Балан не владеет.

На третьем месте первый вице-губернатор Александр Костенко, заработавший за прошлый год 3,31 миллиона рублей. Ни недвижимости, ни автомобилей в собственности Костенко нет. Зато супруга первого вице-губернатора, заработавшая 379,81 тысячи рублей, обладает тремя квартирами и двумя автомобилями марки BMW X и Lexus R-350.

Меньше всех среди вице-губернаторов заработал Алексей Сухов, являющийся руководителем аппарата администрации Приморья и курирующий вопросы государственной гражданской службы и кадров, госзаказа, информатизации и телекоммуникаций. Его доход за прошлый год составил 1,4 миллиона рублей. В собственности Сухова — две квартиры, гаражный бокс и автомашина Toyota 4Runner, пишет РИА "Новости".