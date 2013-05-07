Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей ДЬЯЧКОВ написал заявление об отставке
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей ДЬЯЧКОВ написал заявление об отставке, его просьба удовлетворена, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным агентства, сейчас бывший топ-менеджер ОСК находится в больнице.
Слухи о том, что глава корпорации может покинуть свой пост в начале мая, появились еще в прошлом месяце после резкой критики в адрес Андрея Дьячкова со стороны вице-премьера Дмитрия Рогозина, сообщает «Интерфакс».
Среди возможных «сменщиков» называли директора департамента судостроительной промышленности министерства промышленности и торговли РФ Леонида СТРУГОВА и экс-депутата Госдумы Сергея ШИШКАРЕВА. Но теперь кандидатура Шишкарева уже не на первом месте.
На пост президента ОСК также претендует и гендиректор ООО «Балтийский завод – судостроение» Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, но не считает это назначение реальным. Кроме того, в числе возможных кандидатов называют бывшего спикера петербургского ЗАКСа, сенатора Вадима ТЮЛЬПАНОВА. Впрочем, сам Тюльпанов заявил изданию, что впервые слышит о возможности такого назначения.
Вопрос о ситуации в корпорации на уровень президента, по данным СМИ, поднял глава ОАО «Роснефть» Игорь СЕЧИН. Именно с него началась текущая волна критики ОСК, на фоне которой активизировалось и обсуждение смены главы корпорации. На масштабные заказы Роснефти теперь в первую очередь рассчитывает и сама корпорация, связывая с этим возобновление своих крупнейших проектов – по строительству новой верфи на Котлине и «Звезды» на Дальнем Востоке.
Как уже сообщал ZRPRESS.RU, вице-премьер России Дмитрий РОГОЗИН в ходе отраслевого совещания в Астрахани раскритиковал Объединенную судостроительную корпорацию за сокрытие от правительства информации о срыве графика возведения заводского комплекса «Звезда» в Приморье.
Рогозин тогда показал главе ОСК Андрею Дьячкову справку «о ходе строительства и проектирования судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке».
Информация с сайта ДЦСС: В Большом Камне ведется строительство одной из самых современных верфей в России. По итогам реализации проекта судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать танкеры водоизмещением до 350 тыс. Тонн, газовозы, суда ледового класса, специальные суда, элементы морских платформ и другие виды морской техники. Место расположения: Приморский край, бухта Большой Камень. Сроки реализации проекта: 2010-2019 гг. Цель проекта: 1) расширение производственных возможностей ОАО «ДВЗ «Звезда»; 2) строительство сложных судов и кораблей; 3) производство морских транспортных судов, в т. ч. судов ледового класса для освоения Арктики; 4) строительство офшорных платформ. Планируемые рабочие места: 9700 человек.
Новости тематики
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
- Бизнес встретился с новым главой Приморья
Новости раздела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы