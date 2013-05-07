Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей ДЬЯЧКОВ написал заявление об отставке, его просьба удовлетворена, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным агентства, сейчас бывший топ-менеджер ОСК находится в больнице.

Слухи о том, что глава корпорации может покинуть свой пост в начале мая, появились еще в прошлом месяце после резкой критики в адрес Андрея Дьячкова со стороны вице-премьера Дмитрия Рогозина, сообщает «Интерфакс».

Среди возможных «сменщиков» называли директора департамента судостроительной промышленности министерства промышленности и торговли РФ Леонида СТРУГОВА и экс-депутата Госдумы Сергея ШИШКАРЕВА. Но теперь кандидатура Шишкарева уже не на первом месте.

На пост президента ОСК также претендует и гендиректор ООО «Балтийский завод – судостроение» Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, но не считает это назначение реальным. Кроме того, в числе возможных кандидатов называют бывшего спикера петербургского ЗАКСа, сенатора Вадима ТЮЛЬПАНОВА. Впрочем, сам Тюльпанов заявил изданию, что впервые слышит о возможности такого назначения.

Вопрос о ситуации в корпорации на уровень президента, по данным СМИ, поднял глава ОАО «Роснефть» Игорь СЕЧИН. Именно с него началась текущая волна критики ОСК, на фоне которой активизировалось и обсуждение смены главы корпорации. На масштабные заказы Роснефти теперь в первую очередь рассчитывает и сама корпорация, связывая с этим возобновление своих крупнейших проектов – по строительству новой верфи на Котлине и «Звезды» на Дальнем Востоке.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, вице-премьер России Дмитрий РОГОЗИН в ходе отраслевого совещания в Астрахани раскритиковал Объединенную судостроительную корпорацию за сокрытие от правительства информации о срыве графика возведения заводского комплекса «Звезда» в Приморье.

Рогозин тогда показал главе ОСК Андрею Дьячкову справку «о ходе строительства и проектирования судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке».

Информация с сайта ДЦСС: В Большом Камне ведется строительство одной из самых современных верфей в России. По итогам реализации проекта судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать танкеры водоизмещением до 350 тыс. Тонн, газовозы, суда ледового класса, специальные суда, элементы морских платформ и другие виды морской техники. Место расположения: Приморский край, бухта Большой Камень. Сроки реализации проекта: 2010-2019 гг. Цель проекта: 1) расширение производственных возможностей ОАО «ДВЗ «Звезда»; 2) строительство сложных судов и кораблей; 3) производство морских транспортных судов, в т. ч. судов ледового класса для освоения Арктики; 4) строительство офшорных платформ. Планируемые рабочие места: 9700 человек.

ZRPRESS.RU, Владивосток.