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В Приморье праймериз выходят на финишную прямую
10 апреля завершается прием заявлений на предварительное выборы по определению кандидатов от партии «Единая Россия» в Государственную Думу и краевое Законодательное Собрание, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, прием документов от кандидатов в федеральный парламент стартовал 15 февраля, в региональный – 1 марта. Предварительное голосование состоится 22 мая – в этот день приморцы решат, кто из кандидатов от «Единой России» примет участие в предвыборной гонке.
О своем желании баллотироваться в Госдуму заявили 32 человека, 28 из них уже зарегистрировано. Намерение занять места от партии «Единая Россия» в Законодательном собрании края выразили 128 человек. Состав кандидатов разнообразен: в нем фигурируют представители всех социальных слоев населения – от деятелей культуры до представителей бизнеса и фермерского сообщества, от правозащитников - до вице-губернаторов. В их числе – директор знаменитого Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, директор приморского драматического театра Ефим Звеняцкий, действующий депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский, вице-губернаторы региона Александр Ролик и Александр Лось. Замглавы фракции КПРФ в городской думе Олег Вельгодский для участия в праймериз «Единой России» вышел из партии, для которой он на протяжении шести лет обеспечивал высокую активность и поддержку избирателей в своем округе.
Напомним, кандидаты, решившие выдвинуть свою кандидатуру на предварительные выборы должны пройти ряд обязательных процедур: претенденты на кресло в Госдуме РФ обязаны принять участие, минимум, в двух раундах дебатов. Они проводится каждые выходные со 2 апреля по 15 мая в территориях края. Первые две площадки прошли 2 апреля во Владивостоке и Дальнереченске.
- Площадка 2 апреля была первой не только для нас – она стала одной из первых в стране, - отмечает секретарь краевого отделения ЕР Людмила Талабаева. - Все соискатели находятся в равных условиях. Что касается публичности, то со всех дебатов ведется прямая онлайн трансляция, и, поверьте, что смотрят их не только в Приморье, но и по всей стране, в том числе в Москве.
Кандидатом на предварительных выборах может стать любой человек, отвечающий требованиям регламента : он не должен быть членом другой партии, у него не должно быть судимости, не должно быть двойного гражданства и финансовых активов за рубежом.
22 мая пройдет единый день предварительного голосования – приморцы будут одновременно выбирать своих представителей на выборах в Госдуму и краевой парламент. Победителей определят посредством рейтингового голосования – это способ волеизъявления, при котором избиратель может поставить галочку не за одного, а за нескольких кандидатов.
«Участники предварительного голосования, претендующие на дальнейшее выдвижение кандидатами от «Единой России», как по одномандатным округам, так и по партийным спискам, подают заявления по территории, соответствующей тому или иному избирательному округу, - поясняет секретарь регионального отделения партии Людмила Талабаева. - В итоге у избирателя будет три бюллетеня: два для выбора кандидата Госдумы – по федеральному и по одномандатному округу, - и один общий по округу для кандидатов в Законодательное Собрание, в который войдут все выдвинутые в нем участники голосования. Победители, занявшие первые места, будут выдвинуты кандидатами в депутаты от «Единой России». При этом, победитель голосования получает право выбора: идет ли он по округу в качестве одномандатника или становится первым в списке своей территориальной группы. Занявший второе место тоже получает такое право, с поправкой на то, что в списке он сможет стать только вторым после победителя. Остальные участники занимают места в терргруппе согласно результатам рейтингового голосования».
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