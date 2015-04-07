В приморском ЗАТО Большой Камень привыкли жить закрыто

В Большом Камне хотят решать судьбу сити-менеджера без учета мнения губернатора Приморья

Власти Большого Камня, который всего три месяца назад перестал быть закрытым муниципальным образованием, стремятся сохранить контроль над городом в новых реалиях, пишет газета "Золотой Рог". Ключевым вопросом стал порядок проведения конкурса на должность сити-менеджера, которая после реформы местного самоуправления (МСУ) становится более весомой. Попытки исключить из процесса принятия решений краевую администрацию уже привели к судебному разбирательству.

В марте 2012 года Большой Камень возглавил хорошо известный горожанам предприниматель Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, совместивший посты председателя думы ЗАТО и главы муниципального образования. С середины 2013 года, когда правоохранительными органами был арестован сити-менеджер Александр ПРОСКУРИН, и.о. главы администрации Большого Камня является близкий к Чернявскому Вячеслав МОСКАЕВ. До 2015 года, когда статус ЗАТО был снят, эта властная конструкция работала вполне успешно, однако сейчас над ней нависла угроза «переформатирования» по воле администрации Приморья.

Раньше в ЗАТО в обязательном порядке действовала схема «глава города – глава администрации», причем в состав комиссии по отбору сити-менеджера входили не только представители муниципалитета и губернатора, но и представители Минпромторга, в ведении которого находился Большой Камень. Однако после снятия «закрытого» статуса и изменений в законодательстве о МСУ федеральные представители из этого процесса оказались исключены. Более того, благодаря отмене двоевластия на муниципальном уровне и повсеместному введению конкурса при назначении первого лица даже сохранение поста главы города Дмитрием Чернявским после следующих выборов думы Большого Камня теперь становится невозможным без согласия на это губернатора.

Однако такой расклад, судя по всему, не устроил правящий в Большом Камне тандем. Учитывая, что город является площадкой реализации масштабного проекта в сфере судостроения, значимость поста главы администрации многократно возрастает. Кроме того, даже после снятия закрытого статуса Большой Камень в течение трех лет продолжит получать федеральные дотации, общий объем которых должен составить около 1 млрд руб. При этом город, скорее всего, будет включен в состав «свободного порта» на юге Приморья с особым налоговым и таможенным режимом, что также может увеличить капитализацию муниципалитета… Одним словом, в нынешнее кризисное время город финансами не обидят.

В январе 2015 года дума городского округа со скандалом утвердила порядок конкурса на замещение должности главы администрации. Впоследствии этот документ был опротестован прокуратурой, но протест депутаты отклонили. Разногласия с надзорным органом вызвал пункт о составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов: двое членов комиссии назначаются думой, а еще двое - губернатором Приморского края. Казалось бы, формально краевой закон соблюден, однако положение дополнили условием о том, что одним из «городских» членов комиссии должен быть глава городского округа, причем ему принадлежит право решающего голоса при равенстве голосов. При таком подходе «выборы» сити-менеджера в Большом Камне превратились бы в пустую формальность, а вопрос о кандидатуре главы администрации решал бы глава округа Дмитрий Чернявский.

Вскоре положение о конкурсе в Большом Камне было опротестовано прокуратурой, которая усмотрела в документе противоречие ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». «Имеется большая вероятность возникновения конфликта интересов в отношении претендентов на должность главы администрации городского округа и членов конкурсной комиссии, один из которых уже занимает муниципальную должность – должность главы муниципального образования», - говорилось в официальном сообщении прокуратуры Приморья.

Интересно, что большинство депутатов Думы Большого Камня, избранных под флагом «Единой России», не вняли аргументам своего однопартийца, представляющего территорию в краевом парламенте, – председателя ЗС ПК Виктора ГОРЧАКОВА, который попытался погасить возникший конфликт. Зато против принятия правил конкурса с «расширенными» полномочиями для главы города выступили депутаты местной думы от «Справедливой России». Однако вскоре некоторые депутаты, являвшиеся противниками такого решения, по странному стечению обстоятельств попали под сокращение в одном из муниципальных учреждений. По словам председателя местного отделения «эсеров» Владимира КОВАЛЕНКО, на «несогласных» депутатов оказывается давление, а единороссы Большого Камня фактически проигнорировали позицию руководства края и проголосовали за условия конкурса, впоследствии опротестованные прокуратурой.

Между тем 26 марта Шкотовским районным судом был рассмотрен протест прокурора Большого Камня на МПА, который установил «спорный» порядок избрания главы администрации города. По итогам рассмотрения иск был удовлетворен. Теперь дума города должна будет «переписать» правила проведения конкурса либо оказаться перед перспективой роспуска. А значит, борьба за контроль над Большим Камнем приближается к своей кульминации.

- Большой Камень всегда был неспокойной территорией со сложными политическими процессами. Сегодня мы имеем, с одной стороны, желание руководства города не допустить вмешательства краевых властей при приеме на работу сити-менеджера, а со стороны края – желание причесать все муниципальные образования под одну гребенку, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Думаю, что элементарное давление на местных депутатов здесь не поможет, и в конце концов краю придется поумерить аппетит. В целом же, пример Большого Камня может стать показательным для других приморских городов и районов, где должны состояться конкурсы на замещение должности глав.

Добавим, что за последние годы Большой Камень уже не раз попадал в центр внимания краевых властей, и как правило, с негативной стороны. Так, в мае 2012 года тогда еще ЗАТО «прославилось» тем, что из-за плохой организации там не состоялся парад в честь Дня Победы. Есть и вполне свежие примеры: в 2015 году власти города не очень-то активно боролись с ростом цен на продовольственные товары в местных магазинах. В конце марта Большой Камень стал последним муниципальным образованием, власти которого не откликнулись на призыв главы региона сократить собственную зарплату… Наверное, не случайно в последнее время у руководства края то и дело возникают идеи об объединении бывшего ЗАТО с соседним Шкотовским районом?

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.