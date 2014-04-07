В Приморье партия власти пошла в народ за кандидатами

Набор кандидатов для участия в праймериз «Единой России» стартовал в городах и районах Приморья, где 14 сентября пройдут выборы. Предварительное голосование в этом году планируется сделать максимально «народным» - там, где избирают глав городов и районов, выбрать того, кто будет выдвинут от «ЕР», смогут все жители территории.

Прием заявлений участников предварительного внутрипартийного голосования продлится до 14 апреля 2014 года включительно. Однако еще в середине марта региональный политсовет приморского отделения «ЕР» определил первоочередные задачи по организации и проведению избирательной кампании цикла «Осень-2014». Тогда же для выборов уровня района была определена первая модель праймериз – это значит, что проголосовать за приглянувшегося кандидата, будь то член «Единой России» или беспартийный, смогут все жители территории. Но учитывая поздний срок проведения мероприятия – 31 мая – имена будущих кандидатов от «партии власти» станут известны буквально накануне старта избирательной кампании.

Как ожидается, в сентябре 2014 года выборы глав пройдут в Уссурийске, Находке, Октябрьском и Ольгинском районах Приморья. Кроме того, в этих районах, а также в Спасске-Дальнем и Дальнереченске планируется сформировать новые думы.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.