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В Приморье поселок с грандиозными перспективами не достался "Единой России"
Досрочные выборы главы прошли в минувшее воскресенье в поселке Зарубино Хасанского района. В условиях когда потенциальный победитель остался за кадром, никому из оставшихся в игре кандидатов не удалось собрать даже трети голосов. По итогам голосования нынешний и.о. главы поселка Михаил ТАГУНОВ возглавит один из ключевых населенных пунктов на юге Приморья теперь уже на постоянной основе, не получив поддержку и трети избирателей.
По итогам голосования «ноздря в ноздрю» к финишу избирательной гонки пришли два кандидата: выдвинутая «Единой Россией» и поддерживаемая руководством Хасанского района Светлана ВОРОНЕНКО лишь на шесть голосов отстала от представителя «Гражданской платформы» Михаила Тагунова, который в настоящее время является и. о. главы поселения. Для победы лидеру оказалось достаточно всего 28,93 проц. голосов. Самовыдвиженцы Виктор ШАРУЕВ и Михаил ФЕДЮШКИН набрали 20,77 и 17,63 проц. голосов соответственно. Явка на воскресных выборах составила немногим менее 50 проц.
Добавим, что депутат муниципального комитета и бывший руководитель администрации Зарубино Елена НАРЫЖНАЯ была исключена из списка кандидатов незадолго до дня голосования. 15 марта Хасанский районный суд принял решение об отмене регистрации Нарыжной в качестве кандидата, а 27 марта аналогичное определение вынесла коллегия по гражданским делам краевого суда.
Высокая конкуренция на выборах главы Зарубино вполне объяснима, учитывая, что в ближайшие годы на территории городского поселения планируется реализовать проекты создания универсального морского порта и зернового терминала в бухте Троицы. Грузооборот зернового терминала может составить до 10 млн тонн в год, из них экспорт зерна составит до 8 млн тонн в год, импорт грузов (обратная загрузка) - до 2 млн тонн в год.
А уже в ближайшее воскресенье, 13 апреля, досрочные выборы главы состоятся еще в одном крупном населенном пункте на юге Приморья – Тавричанке (Надеждинский район). На пост главы сельского поселения претендуют четыре человека, двое из которых являются самовыдвиженцами.
Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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