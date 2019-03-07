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Из одной администрации можно уйти дважды
Администрацию Владивостока продолжают покидать кадры, работавшие в команде одного из предыдущих мэров – Игоря ПУШКАРЕВА. На неделе в отставку ушел отвечавший за топливно-энергетический комплекс вице-мэр Александр ЮРОВ, причем это увольнение из мэрии для него стало уже вторым за последние два года.
В первый раз куратор ТЭК ушел из городской администрации весной 2017 года, приняв предложение Владимира МИКЛУШЕВСКОГО стать вице-губернатором Приморского края по аналогичному профилю. Однако на этом посту Юров задержался недолго, покинув должность на фоне разразившегося в Приморье в конце 2017 года кризиса с поставками топлива для котельных. В апреле 2018-го он снова вернулся в мэрию на должность руководителя управления по вопросам ТЭК, а незадолго до своей отставки мэр Виталий ВЕРКЕЕНКО повысил Юрова до заместителя главы города.
После очередного ухода из «серого дома», который состоялся в конце февраля, Александр Юров занял пост операционного директора «Дальневосточной энергетической компании». Обязанности бывшего вице-мэра распределены между другими заместителями главы Владивостока – например, управление по вопросам ТЭК теперь закреплено за недавно назначенной первым вице-мэром Ольгой КОЗЕРАЦКОЙ.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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