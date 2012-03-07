«Единая Россия» определилась с кандидатами на пост губернатора Приморья

ПРИМОРЬЕ, 6 марта, ZRPRESS. Известный бизнесмен Вадим Дымов вошел в список кандидатов на пост губернатора Приморского края. Об этом сообщил председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Помимо Дымова, в «шорт-лист» претендентов на должность главы дальневосточного региона вошли временно исполняющий обязанности губернатора ректор ДФО Владимир Миклушевский и вице-губернатор Ирина Скоробогатова.

Напомним, что ранее среди претендентов на пост главы региона называли выходцев из Приморского края - сенатора Светлану Орлову, экс-депутата Госдумы РФ Руслана Кондратова, мэра Владивостока Игоря Пушкарева и даже куратора строек АТЭС, первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Председатель совета директоров и основатель компании "Дымов" Вадим Дымов, один из кандидатов на пост губернатора Приморья, в случае назначения готов переехать в край, а свой бизнес передать в трастовое управление или продать. Об этом сообщил агентству "Прайм" сам Дымов.

Вадим Дымов хорошо известен приморцам как основатель компании колбас и мясных полуфабрикатов "Ратимир" (1997 год). В 2004 году он запустил в Москве "Дымовское колбасное производство". Он также является владельцем сети книжных магазинов "Республика", сети ресторанов "Дымов номер 1, завода по производству облицовочного кирпича и других успешных бизнес-проектов. Но в случае назначения он готов перевести активы в доверительное управление и даже продать.

"Золотой Рог".