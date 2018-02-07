"Севера" поддержали теплым словом

Врио губернатора Приморского края заглянул в отдаленные районы

В ходе ознакомительного визита в Кавалеровский район в конце января врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО побывал в детском саду, во второй школе, в больнице, посетил оздоровительно-образовательный комплекс, а также встретился с предпринимателями, с депутатами и с ветеранами района. Провел он двустороннюю встречу и с мэром района Сергеем ГАВРИКОВЫМ.

На встрече с главой района Андрей Тарасенко отметил, что в районе надо привести в порядок Дома культуры, здание под бассейн необходимо забрать в муниципальную собственность, чтобы провести в нем реконструкцию. Для этого объект следует включить в краевую программу по развитию физкультуры и спорта. Надо также забрать в муниципальную собственность дороги, уличное освещение, котельную, все необходимо ремонтировать. Но главное - надо развивать в районе производство, в частности, горнорудное. Можно открыть птицефабрику.

Андрей Тарасенко на встрече с депутатами и с главой района одобрил идею объединения Кавалеровского городского и Устиновского сельского поселений, создание на их базе единого городского округа с одной администрацией и одной Думой. Хотя ранее мэр района Сергей Гавриков публично высказался против этого проекта: оно и понятно, ведь в этом случае он потеряет свой пост.

Кроме того, Андрей Тарасенко обратил внимание главы района, что надо привлекать в район специалистов, в том числе врачей (больница укомплектована ими на 50%, совсем нет зубных врачей). Квартиры для молодежи в районе есть.

Андрей Тарасенко также встретился в Кавалерово с ребятами из образцового хореографического ансамбля «Вдохновение» и поздравил коллектив ансамбля с победой на всероссийском чемпионате в номинации «Народная стилизация».

Основатель и руководитель ансамбля, отмечающего в этом году свое 25-летие, Наталья ЛОШМАНОВА рассказала главе региона, что ансамбль принял участие в чемпионате по танцам в третий раз, но с победой вернулся впервые. В прошлом году «Вдохновение» получило бронзу, а в этом году – золото.

Губернатор вручил руководителю «Вдохновения» Наталье Лошмановой Благодарность губернатора края. В качестве награды он также передал участникам коллектива и его руководителю 51 путевку во всероссийский детский центр «Океан».

А духовой оркестр из Кавалерово получит новые музыкальные инструменты. Такое поручение дал врио губернатора края Андрей Тарасенко. Вопрос о необходимости приобретения дополнительных инструментов для местного оркестра был поднят во время личного приема граждан, который провел глава региона.

И.О. директора департамента культуры Анна ГОГОЛЕВА отметила, что в госпрограмме «Развитие культуры Приморского края» предусмотрена субсидия муниципалитетам на покупку музыкальных инструментов для учреждений культуры. Все районы края, в том числе Кавалеровский, могут подать соответствующую заявку до 1 марта текущего года.

Депутаты кавалеровской районной Думы предложили врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко создать в районе единый городской округ. При этом следует объединить Кавалеровское городское и Устиновское сельское поселения. По словам депутатов, сегодня в районе две Думы и две администрации, не считая районной администрации и Думы. «Если объединить поселения и органы власти, мы значительно сэкономим бюджетные средства»,- подчеркнули депутаты. Андрей Тарасенко поддержал идею. «Нам сейчас необходимо активно развивать северные территории, искать инвесторов, строить новые предприятия, а если будет здесь городской округ, сделать это будет гораздо проще»,- заявил глава региона.

Кроме того, Андрей Тарасенко подчеркнул, что в ближайшее время в администрации края рассмотрят вопрос организации доразведки месторождения олова. «Если в районе все еще есть запасы олова, этот ресурс необходимо использовать. Можно будет привлекать инвестора, появятся дополнительные налоги в бюджет, а это значит, будут дополнительные средства на детсады, школы, больницы. Я обсужу этот вопрос с руководством Росгеологии и «Роснедр», отметил Андрей Тарасенко, поручив первому вице-губернатору Александру КОСТЕНКО взять вопрос под личный контроль.

Об этом стало известно на встрече врио губернатора с предпринимателями Кавалеровского района. На встрече бизнесмены отметили, что бизнес в районе становится более социально ответственным, предприниматели готовы, например, помочь с заготовкой дров для граждан. Лесозаготовители готовы вывозить дрова из леса бесплатно. Но для этого нет специально подготовленной площадки, а наши машины рассчитаны на 300 кубов, такие объемы во двор не вывезешь»,- рассказали они.

По словам директора «Примтеплоэнерго» Федора ЯРОШЕВИЧА, в каждом поселении края есть угольные склады компании, где можно временно хранить дрова для реализации населению. Андрей Тарасенко подчеркнул, что главы МО должны организовать площадки для хранения дров и подписать договор с лесозаготовителями и «Примтеплоэнерго». «Необходимо организовать эту работу с «Примтеплоэнерго»,- заявил глава региона.- В каждом районе должна быть площадка для хранения и реализации дров».

1 февраля Андрей Тарасенко провел в Ольгинском районе. Он посетил ряд социальных объектов и осмотрел причальные сооружения в п. Ракушка и Моряк-Рыболов, а также провел совещание по развитию портовой инфраструктуры края.

Татьяна КУРОЧКИНА.