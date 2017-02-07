Медийный кулак против политической стабильности бьет по имиджу Приморья

На протяжении года Приморье живет в подзабытых условиях войны компроматов. По количеству задействованных СМИ эта информационная кампания вполне сопоставима с тем, что было во времена Евгения НАЗДРАТЕНКО и Виктора ЧЕРЕПКОВА. Несмотря на то что своей главной цели война против политической стабильности в регионе не достигла, она может навредить имиджу Приморья, над улучшением которого столько лет трудились федеральные и краевые власти.

У стороннего наблюдателя вполне могло сложиться впечатление, что главным событием 2016 года в Приморском крае стали не Восточный экономический форум и не открытие современной трассы в объезд Артема, а обрушение старого моста на трассе в Находку. Очевидно, что авторы войны компроматов новейшего времени рассчитывали на создание именно такой информационной картины, объявляя каждое происшествие на территории политическим событием. Тем более что информационные атаки в современных условиях, когда достоверность анонимных сливов и инсайдов проверить нельзя, стали более простым делом, чем во времена Черепкова и Наздратенко, но вряд ли менее прибыльным…

ОПГ машет кулаками

В былые времена информационное противостояние между разными «группами влияния» на территории Приморья, как правило, разгоралось ближе к серьезным выборам и сходило на нет сразу после них. Единый день голосования - 2016 принципиально не изменил политического расклада в крае: «Единая Россия», список которой возглавил губернатор, по итогам выборов в ЗС ПК получила большинство. Три из четырех остальных фракций тоже весьма лояльны главе региона, а в среде оппозиции нет единства.

Казалось бы, после драки кулаками не машут. Но конец минувшего и начало этого года показали, что информационные войны можно использовать и без привязки к конкретным поводам - был бы заказчик при деньгах. То ли разочаровавшись в квалификации местных «медиакиллеров», то ли почувствовав полную безнаказанность, инициаторы «наезда» сосредоточились на работе с федеральными СМИ «второго эшелона». Политизированность вопроса подчеркивается тем, что критика направлена не в адрес деятельности (или бездействия) краевых структур - департаментов, отделов, КГУПов. Вместо этого запускаются фейковые «новости» с конкретной целью - навредить имиджу главы региона.

По мнению ряда наблюдателей, подобные волны «чернухи» могли быть инспирированы группой политтехнологов, в последние годы активно предлагавшей свои услуги главе Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ. Несмотря на то что на мэрском будущем Пушкарева можно ставить крест - примеров возвращения политиков из СИЗО на сколь-нибудь значимый пост в российской политике еще не было, - заинтересованные лица не прочь продолжить использовать значительный финансовый ресурс, которым по-прежнему обладают опальный градоначальник и его окружение. Очевидно, в кампании по политической дестабилизации имеет место и сведение личных счетов со стороны тех, кто в иные годы занимал высокие посты во властных и околовластных структурах Приморья. Сложившийся ситуативно альянс впору называть организованной политтехнологической группировкой (далее - ОПГ), в которой есть свои «авторитеты», «боевики» и «шестерки».

Внушить: еще не всё пропало

Параллельно в тех же масс-медиа и соцсетях, что атакуют «белый дом», развивается другая «сюжетная линия»: якобы «дело Пушкарева» - это результат его конфликта с главой региона. Тем более что и сам Игорь Пушкарев, и его адвокаты нечто подобное заявляли в ходе судебных заседаний. Но следуя этой логике, уголовные дела в отношении других глав муниципалитетов тоже задумали в «Белом доме»?! У тех, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой, такой вывод вызовет лишь улыбку: возможности губернаторов влиять на силовые органы сегодня сведены к нулю - силовики на местах подчиняются только своему центральному аппарату в Москве и никому больше, особенно если речь идет о делах, имеющих большой резонанс.

К тому же в 2016 году силовики хватали за руку муниципальных и региональных чиновников не только в Приморье. А сам губернатор неоднократно заявлял, что поддерживает курс на декриминализацию в крае. Все пять лет своего пребывания у власти Миклушевский без тени сомнения расставался с подчиненными, в честности которых у него были основания сомневаться.

«Борьба с коррупцией для нас - это ключевая история. Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчиненные были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», - подчеркивает глава региона.

Однако на руку ОПГ играет то, что расследование дела о возможных хищениях при строительстве и ремонте дорог во Владивостоке затягивается. А тут еще и расследование УФАС по Приморскому краю, которое легло в основу «дела Пушкарева», вызвало сомнения у Арбитражного суда Приморья (хотя антимонопольщики уже оспорили судебный вердикт в вышестоящей инстанции). Как тут не попытаться внушить клиенту, что еще не всё пропало, что победа в информационной войне вот-вот будет достигнута, что для этой победы хороши все средства! Надо только решиться на эдакий «фол последней надежды» - в спорте под этим понимают умышленное нарушение, направленное на срыв явно результативной атаки.

Вот только авторы утверждения о «политическом заказе на мэра», по сути, противоречат президенту, который не раз заявлял о необходимости борьбы с коррупцией на всех уровнях. Такой креатив политтехнологов хоть и созвучен официальной линии защиты Игоря Пушкарева, но на позицию судов (в декабре 2016 года Мосгорсуд отказался менять меру пресечения мэру) не влияет.

Грязь вредит региону

Несмотря на продолжающиеся информационные вбросы, добиться своей главной цели их организаторам не удалось. Социально-экономическое положение в Приморье стабильно, возникающие острые проблемы оперативно решаются, взаимодействие между различными уровнями и органами власти продолжается. Практически не изменились и позиции губернатора в ключевых федеральных рейтингах: в декабрьском «Рейтинге политической выживаемости губернаторов», подготовленном Фондом «Петербургская политика» и коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг», Миклушевский получил оценку «3+» по 5-балльной шкале. «Благодаря успешному проведению крупных мероприятий и форумов губернатор создал региону образ «витрины» политики России на Дальнем Востоке. Арест мэра Владивостока ослабил позиции внутриэлитных оппонентов», - отмечают авторы исследования. Уже в январе 2017-го глава Приморья вошел в топ-15 рейтинга губернаторов в сфере ЖКХ, подготовленном «Медиалогией». В сводном рейтинге «Медиалогии» по итогам 2016 года Миклушевский стал 11-ым. Вряд ли это тот эффект, на который рассчитывали инициаторы информационных атак.

- В Кремле никогда не принимали кадровых решений на основании публикаций в СМИ. Если начать снимать глав регионов после выхода какого-либо компромата, придется разом менять половину губернаторского корпуса. К тому же через год предстоят выборы президента, и в этой ситуации досрочные выборы губернаторов в сложных регионах будут отвлекать силы от основной кампании, - объясняет политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Тем не менее в условиях непрекращающихся медиаатак может пострадать имидж Приморья в глазах остальной России и зарубежных инвесторов, для исправления которого за последние годы было сделано немало. Но, похоже, инициаторов кампании по политической дестабилизации в Приморье такие долгосрочные последствия не волнуют.

МНЕНИЕ

Руководитель приморского отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО:

- Мы живем в условиях, когда медиаресурсы формируют общественное мнение и существенно влияют на политические, экономические и социальные процессы, являются мощным оружием. К сожалению, Приморский край в СМИ зачастую упоминается в негативном контексте, при этом часто ситуация намеренно нагнетается. И это не только при нынешнем губернаторе, до этого было то же самое. Развернутая в ряде медиаресурсов кампания, безусловно, негативно сказывается на имидже края, можно говорить о том, что она вредит региону и его жителям. Но давайте объективно смотреть на ситуацию: большинство подобных сообщений по своей сути носят характер мнений, предположений, умозрительных обобщений, слухов - то есть не фактов, а «авторского» видения событий под определенным углом зрения, в пользу одной из возможных версий, так скажем. По такому сценарию можно публично дискредитировать любого руководителя, тем более публичного политика. Поэтому считаю, что нужно критично оценивать подобные новости, главным критерием должны быть факты и только факты.

Если же говорить о коррупционных скандалах последних лет в регионе, то тут не все так однозначно: не только Приморье, но и многие другие регионы сегодня «звучат» в медийном поле в рамках «антикоррупционной» повестки. Обвинения предъявляются чиновникам разных уровней, прежде всего муниципального, то же самое происходит и в федеральном центре - и это как раз должно позитивно оцениваться не с эмоциональной, а с деловой точки зрения. Это показатель того, что борьба с коррупцией ведется и дает определенные результаты.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.