Губернатор Приморья усиливает взаимодействие с активной общественностью края

Власти Приморья и активисты краевого отделения ОНФ продолжат вместе обсуждать приоритеты развития региона, причем в ближайшее время диалог станет более интенсивным. Договоренность об этом была достигнута на минувшей неделе, в ходе традиционной встречи губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с активом приморского отделения «Народного фронта «За Россию!». Глава региона подчеркнул, что в «белом доме» готовы слушать и, главное, слышать конструктивную критику со стороны всех, кто заинтересован в развитии края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Договоренность о том, чтобы совместно анализировать исполнение указов и поручений Владимира ПУТИНА, между губернатором и отделением ОНФ была достигнута более года назад. И на основании обращений «фронтовиков» администрация не раз принимала меры - вплоть до кадровых - к тем, кто недорабатывал на своей должности. Вот и на сей раз Владимир Миклушевский призвал фронтовиков быть настойчивее в случае, если они не могут быстро получить ответ от чиновника, который отвечает за то или иное направление.

- Не нужно работать в режиме почтальона. Сообщите мне лично, что и кем не сделано. А я устрою очень серьезный разговор с таким подчиненным, - пообещал губернатор. Кстати, во встрече, помимо Владимира Миклушевского и членов регионального штаба ОНФ, приняли участие все вице-губернаторы Приморского края и руководители ключевых департаментов краевой администрации. Некоторые из них получили поручения от главы региона прямо в ходе общения с активистами «Народного фронта».

Ключевыми в разговоре губернатора и общественников стали темы здравоохранения, образования, жилищного строительства, развития бизнеса. Один из наиболее резонансных вопросов последних месяцев - о сроках завершения новых корпусов краевого онкодиспансера - задал директор Медицинского центра ДВФУ, член регионального штаба ОНФ Олег ПАК. Он попросил Владимира Миклушевского лично проконтролировать, чтобы в 2017 году эта стройка была завершена. Напомним, что на диспансер бюджет края предусматривал 230 млн рублей, однако выбранный в минувшем году подрядчик строительства онкодиспансера не справился с возложенной на него задачей. Губернатор Приморья подчеркнул, что неосвоенные в 2016 году средства вновь заложены в бюджет-2017.

- По одному корпусу торги уже прошли, контракт с новым подрядчиком планируется заключить до конца февраля. По второму корпусу конкурс пройдет в ближайшее время. До конца 2017 года работы будут закончены, - проинформировал «фронтовиков» Владимир Миклушевский. Глава региона также рассказал о переговорах с «Росатомом» и «Роснано» по вопросам, связанным с работой циклотрона в будущем диспансере. А пока собственного циклотрона нет, власти края совместно с авиакомпанией «Аврора» организовали доставку необходимых препаратов из Хабаровска.

Один из вопросов, заданных губернатору, касался низкой оплаты труда начинающих педагогов. Владимир Миклушевский подчеркнул, что директора школ сами устанавливают систему оплаты в своем учреждении, однако администрация Приморья готова рассматривать предложения по изменению норматива расходов на определенные категории учеников. В качестве примера глава региона привел ситуацию, когда после обращения депутатов Законодательного Собрания было принято решение об увеличении такого норматива для классов свыше 25 учеников, где создаются подгруппы.

Председатель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» регионального штаба ОНФ Алексей ТИМЧЕНКО поделился с губернатором итогами проведенного ОНФ мониторинга строительного рынка Приморья, акцентировав внимание на необходимости развития жилищного строительства в регионе. Из уст активиста «Народного фронта» прозвучало предложение создать специальную программу по стимулированию малоэтажного строительства в пригородной зоне. Комментируя идею эксперта, Владимир Миклушевский напомнил о необходимости развития конкуренции в строительной отрасли Приморья. Об этом глава региона говорил в декабре минувшего года на встрече с предпринимателями края. По мнению Владимира Миклушевского, оживив строительный рынок Приморского края, можно будет значительно ускорить решение таких вопросов, как обеспечение жильем детей-сирот и расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

- Сегодня по жилью для детей-сирот действительно есть проблемы, связанные с внесенными в 2013 году изменениями в федеральное законодательство: тогда произошел скачкообразный рост очереди. Есть недоработки и со стороны департамента градостроительства, - признал губернатор. - Однако общая динамика положительная: количество очередников в последние два года снижается. Поэтапно решаются и проблемы расселения ветхого жилья, а также ввода в эксплуатацию домов-долгостроев.

- Я открыт для встреч с общественностью. Диалоги с вами всегда острые, но это как раз и нужно для того, чтобы вместе находить решение проблем, о которых мы не умалчиваем, а говорим открыто. Ведь президент создавал ваше движение не только для критики, но и для привлечения к этому процессу экспертов, - отметил важность диалога между краевыми властями и ОНФ губернатор Приморья.

Владимир Миклушевский предложил проводить встречи с приморскими «фронтовиками» в подобном формате ежеквартально. В свою очередь, сопредседатель приморского регионального штаба «Народного фронта» Роман ТИТКОВ сообщил, что в 2017 году активисты ОНФ намерены уделять больше внимания вопросам экологии, состояния дорог, формирования комфортной городской среды и борьбе с несанкционированными свалками. Работать над этими и другими проектами активисты «Народного фронта» рассчитывают в тесном сотрудничестве с руководством края.

- Вопросы, которые мы задаем, идут от людей из разных сфер - медицины, образования, бизнеса, ЖКХ. Важно, что в Приморье есть возможность задать эти вопросы напрямую губернатору, а он дает поручения. После прошлогодней встречи многие важные задачи были решены, а некоторые решились буквально на днях. Уверен, что и в будущем такие встречи помогут быстрее решать важные для приморцев вопросы, - отметил Роман Титков по итогам разговора «фронтовиков» с губернатором.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.