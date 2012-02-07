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Кавалерово улучшило финансовые показатели
Кавалеровский район перешел из разряда высокодотационных в просто дотационные. Об этом сообщил мэр района Сергей ЗАЙЦЕВ. Это значит, что теперь финансовый департамент края больше не будет выставлять району жесткие условия для получения финансовой помощи из края.
Бюджет района за прошлый год по доходам исполнен на 407,5 тыс. рублей, по расходам – на 403,9 тыс. Как видно, удалось исполнить бюджет без дефицита, хотя изначально он закладывался в сумме 4 млн рублей. За счет чего? За счет планомерной работы с неплательщиками, эффективного использования муниципального имущества, появления новых предприятий и создания за год более 300 рабочих мест. И собственных доходов в районе собрали в прошлом году несколько больше, чем в предшествующем. За счет средств местного бюджета, по словам главы района, было за год реализовано 7 муниципальных целевых программ. Среди них и развитие предпринимательства.
Важно, что впервые за последние годы район начал новый год без задолженности кредиторам, даже без долгов перед КГУП «Примтеплоэнерго». Районный бюджет полностью рассчитался перед всеми бюджетными учреждениями. В этом году в приоритете – муниципальные бюджетные программы. Теперь их будет еще больше. Впервые за многие годы появились муниципальная программа по ремонту учреждений образования и программа по развитию туризма.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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