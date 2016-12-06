"Решение социальных вопросов будет приоритетным для нас"

В 2017 г. Владивостокский городской округ вступает с новыми приоритетами в области бюджетной политики. О том, как изменилась стратегия финансового развития на муниципальном уровне, «К» рассказал Владимир ИСАКОВ, председатель комитета думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам.

- Владимир Владимирович, какие основные бюджетные тренды-2017 можно отметить?

- Мы начинаем жить по средствам, сокращать муниципальный долг, концентрироваться на человеческом капитале и текущих обязательствах. Главная особенность бюджета-2017 - возвращение к трехлетнему планированию - это очередной финансовый год и плановый период с учетом оптимизации структуры расходов и совершенствования долговой политики. Сейчас одна из приоритетных задач - выход на бездефицитный бюджет. Впервые за последние годы в рассматриваемом проекте ожидается профицит - по 400 млн рублей в 2018 и 2019 годах.

- Объем бюджета уменьшается. С чем это связано?

- В первую очередь с уменьшением неналоговых доходов. Если по налоговым доходам мы получили прирост, то по неналоговым - например, от реализации имущества, приватизации - сокращение. Безвозмездные поступления уменьшены на 9,7% к 2016 г. и составят 3,2 млрд рублей по причине того, что еще не распределены краевые субсидии и субвенции. То есть доходы и расходы будут увеличены на сумму поступивших межбюджетных трансфертов. Сейчас бюджет сформирован в сумме 11,42 млрд рублей, дефицит равняется нулю.

- Коррелирует ли «жизнь по средствам» с социальной направленностью?

- Социальное развитие города - в приоритете. Все подведомственные учреждения культуры и спорта финансируются в несокращаемом виде. Для муниципальных служащих предусмотрена индексация заработной платы на 4%. Кроме того, расходная часть предусматривает 33,16 млн рублей социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство индивидуального жилья. Всего на социально-культурную сферу в 2017 г. планируется направить 6,5 млрд рублей, или 57% общей суммы расходов. В 2016 г. мы тратили на это 51,5%. Так что смело можно говорить о социальной направленности бюджета.

- Какие расходные части попали под секвестр?

- Основная сокращаемая статья - дорожное хозяйство. Это связано в первую очередь с тем, что мы не можем позволить себе ежегодно строить новые дороги и развязки, как было раньше. Однако средства на текущий и капитальный ремонт уже существующих дорог предусмотрены в достаточном объеме. Так, 52,3 млн рублей планируется направить на реконструкцию узла улично-дорожной сети в районе улиц Днепровской, Вострецова, Печорской и пр-та 100-летия Владивостока, а также на строительство инженерной инфраструктуры ряда земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим троих и более детей.

Подпрограммой «Создание условий для оказания медицинской помощи» планируется проведение ремонта подъездных дорог к трем медицинским учреждениям на общую сумму 7,3 млн рублей. Традиционно выделяются средства на содержание автомобильных дорог, на аварийно-восстановительный ремонт, проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

- НДФЛ играет большую роль в формировании городского бюджета. Владивосток сегодня является центром деловой активности. Какие предпосылки к увеличению налогооблагаемой базы вы можете отметить?

- Налоговая политика Владивостока на 2017 г. нацелена на увеличение доходной части бюджета за счет наращивания собственного налогового потенциала, поддержку предпринимательской и инвестиционной деятельности. Основные ожидания связаны с ростом турпотока из КНР, который способствует созданию новых рабочих мест. Вместе с тем на федеральном уровне предлагают обнулить ставку налога на прибыль для гостиниц Дальнего Востока. Если будет принят соответствующий закон, это подстегнет строительный сектор. Ну и, конечно, оживит предпринимательскую деятельность, свободный порт Владивосток, потому что он заточен под новые проекты. Новые проекты - это всегда инвестиции, оживление на рынке труда и, как итог, улучшение делового климата.

- Какую миссию выполняет город в реализации закона «О свободном порте Владивосток»?

- На муниципальном уровне резидентам предоставляются льготы по земельному налогу на десять лет со дня получения соответствующего статуса. В первые пять лет - полное освобождение от уплаты налога, в следующие пять лет - ставка понижается на 60%.

- Вы можете назвать владивостокские предприятия, которые сегодня являются самыми перспективными среди налогоплательщиков?

- Дальзавод, «Восточная верфь» - они показывают достаточно хорошую динамику, с заказами у них все в порядке.

- Вопрос, волнующий бизнес-сообщество: не подвергнутся ли секвестру программы субсидирования среднего и малого предпринимательства (СМП)?

- Ни одна из таких программ не была сокращена, ведь город напрямую заинтересован в том, чтобы бизнес создавал рабочие места и платил налоги. Именно с целью стимулирования деловой активности во Владивостоке работает Центр развития предпринимательства, который финансируется из городского бюджета, чья задача - оказывать информационную, грантовую помощь предпринимателям. Если говорить о программах, то на сегодняшний день одна из самых актуальных предусматривает субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и лизинговых платежей. Муниципалитет использует разные инструменты, стимулирующие субъекты СМП, и все они будут работать в 2017 г.

- Насколько сложный бюджет-2017? Есть ли механизмы, позволяющие экономить средства?

- Объемы бюджета уменьшаются, неналоговые поступления сокращаются, а налоговые увеличились всего на 0,8. При этом расходная часть растет, и ее внутренняя себестоимость увеличивается. В таких условиях сложнее реализовывать полномочия, но благодаря действующему законодательству о закупках муниципалитет получил возможность экономить бюджетные средства при проведении аукционов. Вообще, хочу отметить, что с каждым годом улучшается администрирование в сфере госзакупок. Если раньше тендеры, аукционы выпадали преимущественно на третий квартал, то теперь они начинают «расторговываться» уже весной. Соответственно, практически все средства, поступающие в городской бюджет, осваиваются.

- Что вы скажете о деятельности Контрольно-счетной палаты? КСП регулярно выявляет нарушителей среди муниципальных предприятий?

- Это достаточно эффективный орган. Мы работаем в плотной связке, контролируем исполнение бюджета и деятельность муниципальных структур, в чем, собственно, и заключается задача комитета. Нарушения находятся всегда. Часто они связаны с недоработками бухгалтерии - и здесь вмешательство КСП стимулирует администрацию повышать качество бухгалтерского учета. В более серьезных случаях привлекается прокуратура, составляются акты прокурорского реагирования. Выполнение актов, опять же, - на контроле у комитета.

- Владимир Владимирович, предусматриваете ли вы какой-то кризисный сценарий на последующие три года?

- Кризисных сценариев не ожидается, так как бюджет завязан в основном на высокособираемые налоги - земельный налог и НДФЛ. При худшем раскладе возможно сокращение доходной части на 5%, но, хотя это и повлечет за собой некоторые корректировки расходов, катастрофических последствий не возымеет. Я не вижу предпосылок для такого развития событий. Сегодня по ряду статей идет сокращение расходов в связи с тем, что принимается бездефицитный бюджет и проводится политика сокращения муниципального долга. Но, несмотря на финансовые сложности, решение социальных вопросов остается и будет оставаться приоритетным для нас.