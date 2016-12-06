Путин сказал: "Приехали!"

«Золотой Рог» решил вспомнить, насколько громко тема Дальнего Востока звучала в посланиях главы государства

Очередное Послание президента РФ Федеральному Собранию не обозначило каких-либо новых прорывных проектов для Дальнего Востока. Хотя в последние годы оно становилось «точкой отсчета» для шагов по введению режима порто-франко во Владивостоке, комплексному развитию Комсомольска-на-Амуре или модернизации инфраструктуры ДФО. В этом году выступление Владимира ПУТИНА было посвящено развитию экономики и социальной сферы в целом по стране, а вот о развитии отдельных регионов глава государства почти не говорил, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Деловая газета «Золотой Рог» вспомнила, насколько громко тема Дальнего Востока звучала в прежних посланиях главы государства. Оказалось, что внимание руководства страны заметно коррелирует с «общим самочувствием» РФ. Так, в первые годы правления Владимира Путина Дальний Восток в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию практически не упоминался: актуальными были темы выстраивания «вертикали власти», борьбы с террористами на Северном Кавказе, перехода к устойчивому экономическому росту.

Не слишком много внимания развитию ДФО уделял в своих выступлениях и Дмитрий МЕДВЕДЕВ: практически весь период его руководства государством совпал с глобальным экономическим кризисом. Приоритетом государственной политики «разворот на Восток» стал только на третьем президентском сроке Владимира Путина, и сегодня надежды на развитие региона во многом связаны с успешной кооперацией с мощными соседями по АТР - Китаем и Японией.

2004 год: все дороги ведут на Восток

«Для России важна модернизация дорог - не только соединяющих основные экономические центры страны, но и имеющих транзитное значение. Опорную сеть дорог надо последовательно ориентировать на интеграцию в общеевропейскую дорожную сеть и - через Транссибирский коридор - связать ее с дорожной сетью Дальневосточного региона».

2005 год: опора на приграничье

«Мы не в меньшей степени должны заниматься и другими стратегически важными регионами Российской Федерации. Имею в виду Дальний Восток, Калининградскую область, другие приграничные территории. Здесь необходима концентрация государственных ресурсов на расширении транспортной, телекоммуникационной и энергетической инфраструктур. И именно эти регионы должны стать опорными при сотрудничестве России с сопредельными государствами».

2007 год: впервые о больших стройках

«Россия, с ее гигантскими гидроресурсами, использует свой потенциал менее чем на 20 процентов, в то время как другие развитые страны - на 70-80 процентов. Необходимо начать строительство крупных ГЭС, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке».

«Безусловный приоритет - это строительство высококачественных федеральных трасс и реконструкция дорог, формирующих международные транспортные коридоры в европейской части России, а также по направлениям, обеспечивающим реализацию экономического потенциала Дальнего Востока и Сибири».

«Необходимо также предусмотреть дополнительные меры по стимулированию строительства жилья для военнослужащих в регионах Дальнего Востока».

2009 год: доступный интернет для ДФО

«Национальная сетевая инфраструктура должна гарантировать доступ к современным средствам связи в любой точке и, конечно, по разумным ценам. При этом цены на услуги в первую очередь должны снизиться для жителей Сибири и Дальнего Востока».

2010 год: АТЭС как стратегия

«Крайне актуальна задача региональной интеграции России в экономическое пространство АТР. Надо активнее использовать потенциал российского участия в форуме АТЭС, на других форумах, они недавно как раз прошли. Расширение связей с государствами региона приобретает для нас стратегический характер».

2012 год: приоритет XXI века

«В XXI веке вектор развития России - это развитие на восток. Сибирь и Дальний Восток - это наш колоссальный потенциал, об этом еще Ломоносов говорил. И сейчас мы должны это все реализовать. Это возможность занять достойное место в АТР, самом энергично, динамично развивающемся регионе мира.

Недавно на президиуме Госсовета мы подробно говорили о конкретных шагах по стимулированию экономического роста в Забайкалье и в дальневосточных регионах… Договорились о создании здесь привлекательных условий жизни. Правительство до конца первого квартала будущего года должно детально проработать предложенные меры, включая налоговые каникулы для так называемых стартапов - новых предприятий, планы по развитию энергетики, инфраструктуры и так далее… Важнейший приоритет развития - это региональная авиация, а также морские порты, Северный морской путь, БАМ, Транссиб, другие транзитные коридоры».

2013 год: льготы и послабления

«Вновь подчеркну: ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей. Например, таких, как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь XXI век. Задачи, которые предстоит решить, беспрецедентны по масштабу, а значит, и наши шаги должны быть нестандартными.

Мы уже приняли решение по льготной ставке налога на прибыль и ряду других налогов для новых инвестпроектов на Дальнем Востоке. Кроме того, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири предлагаю создать сеть специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт. Для новых предприятий, размещенных в таких зонах, в таких территориях, должны быть предусмотрены - и дальше то, что, собственно, предлагается, - должны быть предусмотрены пятилетние каникулы по налогу на прибыль, НДПИ (за исключением нефти и газа, это доходная отрасль), налогу на землю, имущество, а также, что очень важно для высокотехнологичных производств, - льготная ставка страховых взносов.

И, что также важно, здесь будут созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР, должны быть созданы такие условия, включая процедуры разрешения на строительство, подключения к электросетям, прохождения таможни. А чтобы решить вопрос с инфраструктурой в таких территориях, активно задействуем возможности Фонда развития Дальнего Востока».

«Мы продолжим и те проекты, которые сегодня уже реализуются. Так, на острове Русский, как вы знаете, построен новый университет. Он должен наладить глубокую научную экспертизу программ развития Дальнего Востока, обеспечить потребность региона в кадрах, прежде всего по таким направлениям, как космос, биотехнологии, робототехника, дизайн, инжиниринг, океанология и использование морских ресурсов».

«Уверен, что разворот России к Тихому океану, динамичное развитие всех наших восточных территорий не только откроет нам новые возможности в экономике, новые горизонты, но и даст дополнительные инструменты для проведения активной внешней политики».

2014 год: рождение ТОРов

«Ключевую роль ТОРы должны сыграть в подъеме Дальнего Востока. Мы объявили о масштабных планах развития этого региона, и эти планы, конечно, будут реализованы. Прошу Правительство проработать вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. На эти цели можно направить часть прироста федеральных налогов, который будет получен за счет открытия новых предприятий в регионе…

Предлагаю предоставить Владивостоку также статус свободного порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом. Также нам необходим комплексный проект современного конкурентного развития Северного морского пути. Он должен не только работать как эффективный транзитный маршрут, но и стимулировать деловую активность на российском Тихоокеанском побережье и освоение арктических территорий».

2015 год: расширение СПВ и вложения в Комсомольск

«Предлагаю вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с государствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании возможного экономического партнерства. Для России такое партнерство создаст принципиально новые возможности для наращивания поставок в АТР продовольствия, энергоресурсов, инжиниринговых, образовательных, медицинских и туристических услуг, позволит нам играть лидирующую роль в формировании новых технологических рынков, а также развернуть на Россию крупные глобальные торговые потоки.

Связующим звеном между Европой и АТР должен стать Северный морской путь. Чтобы повысить его конкурентоспособность, намерены распространить льготный режим свободного порта Владивосток на ключевые гавани Дальнего Востока».

«Поручаю Правительству ускорить принятие решения по выравниванию энерготарифов для тех дальневосточных регионов, в которых они существенно выше среднероссийских, а депутатов прошу оперативно рассмотреть закон о бесплатном предоставлении гражданам земли на Дальнем Востоке».

«За последние годы значительные ресурсы были вложены в обустройство Хабаровска и Владивостока, и люди видят эти изменения. Еще одним динамичным центром Дальнего Востока должен стать и Комсомольск-на-Амуре. Это город с легендарной историей, с современной высокотехнологичной промышленностью, которая выпускает востребованную гражданскую продукцию и успешно работает на оборонную промышленность. Но городская и социальная инфраструктуры находятся здесь в запущенном состоянии. Считаю, что в рамках имеющихся программ нужно сконцентрировать ресурсы и, не откладывая, направить их на решение городских проблем Комсомольска-на-Амуре».

2016 год: «восточный поворот» продолжится

«Огромный потенциал сотрудничества России с АТР показал прошедший в этом году Восточный экономический форум. Я прошу Правительство обеспечить безусловное исполнение всех принятых ранее решений по развитию российского Дальнего Востока. И, вновь подчеркну, активная восточная политика России продиктована отнюдь не какими-то там конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, не охлаждением даже отношений с США или Евросоюзом, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового развития».

МНЕНИЕ

Виктор БЕЛКИН, доктор экономических наук, профессор ДВФУ:

- Из текста Послания можно сделать вывод, что дальневосточный вектор в российской политике, безусловно, сохранится. Это логично: Азиатско-Тихоокеанский регион развивается более активно, чем Европа, которая к тому же получила долгосрочные миграционные проблемы.

Однако больших государственных вложений в Дальний Восток в ближайшие годы ждать не приходится: просто потому, что денег нет. Недаром при обсуждении проектов развития ДВ упор делается на государственно-частное партнерство. Но пока инвесторы не будут уверены в сохранности своих вложений, их капиталы к нам не придут. Для привлечения инвестиций нужны более смелые шаги, такие как реформа правовой и судебной систем, но сигналов об этом в публичном поле пока нет.