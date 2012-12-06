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Владимир Миклушевский: "В Приморье предусмотрены средства на повышение зарплат работникам бюджетной сферы"

06 Декабря 2012, 18:25 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 6 декабря, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в совещании по вопросам региональных бюджетов, которое провел Президент России Владимир Путин в Сочи.

Основное внимание на совещании было уделено социальной составляющей бюджетов. Владимир Миклушевский доложил Президенту России о выполнении его поручений, в том числе о повышении зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

«В этом году мы повысили заработную плату учителям до размера средней по региону, а с первого января 2013 года увеличится зарплата работников дошкольного образования. Также в следующем году мы должны на 20 процентов повысить зарплату врачей и работников культуры. Средства предусмотрены трехлетним бюджетом Приморского края», - отметил глава региона.

Президент Владимир Путин подчеркнул важность реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а также отметил необходимость обеспечения земельными участками многодетный семей, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации края.

Владимир Миклушевский отметил, что для поддержки многодетных семей,  помимо выдачи земельных участков, в Приморье запланирован рост региональной составляющей материнского капитала.

«В 2013 году семьи, где родился третий и последующий ребенок, дополнительно к федеральной составляющей получат по 100 тысяч рублей, а в 2015 году - уже 150 тысяч рублей», - добавил губернатор.

Кроме того, Владимир Миклушевский доложил Владимиру Путину о ходе выполнения его поручения о ликвидации очередей в детские сады. В Приморье этот вопрос планируют решить на год раньше срока, указанного Президентом России – до 1 января 2015 года.

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Теги: бюджет  губернатор приморья  президент рф 



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