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Владимир Миклушевский сохраняет позиции в десятке цитируемых блогеров-губернаторов
ПРИМОРЬЕ, 6 декабря, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сохранил позицию в десятке рейтинга цитируемых блогеров-губернаторов агентства «Медиалогия» в ноябре 2012 года. Глава Приморья занял шестое место, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации края.
По итогам ноября наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов России стали Александр Ткачев (Краснодарский край), Алексей Островский (Смоленская область) Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Никита Белых (Кировская область), Александр Жилкин (Астраханская область) и Владимир Миклушевский (Приморский край). Стоит отметить, что глава Приморья - единственный представитель субъектов Дальнего Востока в первой десятке рейтинга.
Согласно данным агентства, в рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. На величину индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе - количество ссылок на блогера в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений.
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