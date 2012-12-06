Владимир Миклушевский сохраняет позиции в десятке цитируемых блогеров-губернаторов

ПРИМОРЬЕ, 6 декабря, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сохранил позицию в десятке рейтинга цитируемых блогеров-губернаторов агентства «Медиалогия» в ноябре 2012 года. Глава Приморья занял шестое место, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации края.

По итогам ноября наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов России стали Александр Ткачев (Краснодарский край), Алексей Островский (Смоленская область) Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Никита Белых (Кировская область), Александр Жилкин (Астраханская область) и Владимир Миклушевский (Приморский край). Стоит отметить, что глава Приморья - единственный представитель субъектов Дальнего Востока в первой десятке рейтинга.

Согласно данным агентства, в рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. На величину индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе - количество ссылок на блогера в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений.

Фото пресс-службы администрации Приморья.