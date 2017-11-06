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Андрей Тарасенко начал наводить порядок в политически нестабильных муниципалитетах

06 Ноября 2017, 10:51 | Приморье

Андрей Тарасенко начал наводить порядок в политически нестабильных муниципалитетах края

Спустя несколько недель с момента назначения врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО начал наводить порядок в политически нестабильных муниципалитетах края. После «замирения» Владивостока глава региона нагрянул в Большой Камень, чтобы дать старт очередной попытке избрать главу города.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», возникшая по итогам сентябрьских выборов конфронтация между новым составом гордумы и главой городского округа Дмитрием ЧЕРНЯВСКИМ, продолжилась и после смены первого лица края. За полтора месяца представительная и исполнительная власти города толком не смогли приступить к обсуждению проекта бюджета Большого Камня на 2018 год, а также внести корректировки в бюджет-2017. А главным камнем преткновения стал вопрос о сроках назначения конкурса на замещение должности главы и правомерности нахождения Дмитрия Чернявского во главе города после 10 сентября. Прокурор Приморья Сергей БЕССЧАСНЫЙ, напомним, охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «злоупотребление властью».

Неразбериха в управлении городом, который в самом ближайшем времени может стать локомотивом экономики Приморья благодаря строительству суперверфи «Звезда», продолжалось вплоть до минувшей недели, пока в город не приехал врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. В ходе встречи с Дмитрием Чернявским и депутатами «засидевшийся» глава города подписал документы, необходимые для объявления конкурса на замещение должности мэра. Видимым символом примирения враждующих сторон стало появление на официальном сайте администрации Большого Камня информации о составе и деятельности новой Думы города - ранее история представительной власти здесь «обрывалась» августом текущего года.

Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: глава  большой камень  губернатор  город  муниципалитет  выборы  политика  тарасенко 



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