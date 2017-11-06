Кадровая чистка дошла до департаментов

К исходу первого месяца пребывания Андрея Тарасенко в новой должности в администрации практически не осталось незакрытых направлений

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко продолжает формирование своей команды. Спустя месяц после смены «первого лица» Приморского края ключевые направления, от которых зависит развитие региона, получили новых кураторов. А на минувшей неделе, вслед за серьезной ротацией вице-губернаторского корпуса, волна перестановок докатилась до уровня департаментов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Круг полномочий новых вице-губернаторов расширился за счет заметного сокращения объема обязанностей, возложенных на Василия УСОЛЬЦЕВА. Хотя формально он сохраняет статус первого заместителя главы региона, в его ведении остались только департаменты промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, лицензирования и торговли, а также гражданской защиты. Департамент финансов, а также департамент экономики и предпринимательства переданы Татьяне КАЗАНЦЕВОЙ, которая также будет отвечать за проектное управление и формирование тарифов. Вместе с тем, представлять проект бюджета Приморья на 2018 год краевым депутатам, согласно постановлению Андрея Тарасенко, должен его первый заместитель.

Еще одно направление, за которое раньше отвечал Василий Усольцев - земельные и имущественные отношения - теперь будет курировать новый вице-губернатор, отвечающий за строительную отрасль Приморского края. Им стал Алексей НЕМКОВ, в течение нескольких лет работавший с Андреем Тарасенко в «Росморпорте». Отметим, что практика перехода людей, знакомых с новым губернатором по прошлым местам работы, не является для Приморья чем-то новым. Владимир Миклушевский при формировании своей администрации в 2012 году активно использовал кадровый ресурс Дальневосточного федерального университета - именно оттуда пришли вице-губернаторы Олег ЕЖОВ и Александр ЛОСЬ, а также ряд глав департаментов. Нашлись хорошие места и для соратников Миклушевского по Минобрнауки Игоря ВАТУЛИНА (в 2017 году назначен директором Контрольно-счетной палаты Приморского края) и Андрея АКСЕНОВА (с 2014 года - руководитель Дальневосточного территориального управления Федерального агентства научных организаций (ФАНО)).

Таким образом, к исходу первого месяца пребывания Андрея Тарасенко в новой должности практически не осталось незакрытых направлений. Так, отправленных в отставку Игоря СТЕПАНЕНКО и Евгения ПОЛЯНСКОГО заменил работавший несколько лет назад в администрации Сахалина Дмитрий БРАТЫНЕНКО. Как и предполагалось, вместе с должностью вице-губернатора Приморья получил в подчинение департаменты внутренней и информационной политики, международного сотрудничества, туризма и молодежной политики.

У нового вице-губернатора Константина МЕЖОНОВА в ведении будут вопросы образования, науки, культуры и охраны культурного наследия. Александр ЮРОВ, чей переход в АПК весной 2017 года открыл дорогу к креслу и.о. мэра Владивостока Константину Межонову, продолжает отвечать за ЖКХ и топливные ресурсы, а также энергетику Приморья. Павел СЕРЕБРЯКОВ по-прежнему отвечает за работу департаментов здравоохранения, труда и социального развития, физкультуры и спорта. А взаимодействие с силовыми структурами продолжит курировать Геннадий СЫРОМЯТНОВ.

Вакантным остается пока лишь кресло «природного» вице-губернатора, ответственного за охрану окружающей среды, лес, рыбу и сельское хозяйство. Ранее Андрей Тарасенко обозначал планы назначить на этот пост своего человека. Ранее отставленный с должности вице-губернатора Денис БОЧКАРЕВ, не дождавшись нового шефа, ушел из администрации. Еще одним уволившимся из белого дома чиновником на минувшей неделе стал директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей ПАВЛЕНКО. Новым руководителем экономического департамента стала Анна ТЕРЛЕЦКАЯ, ранее являвшаяся заместителем Павленко, а и.о. директора сельскохозяйственного департамента назначен Алексей ТАРАН. Обязанности ушедшего по собственному желанию главы департамента гражданской защиты Валентина БАСАРГИНА временно исполняет его заместитель Виктор МАКСУНОВ. Татьяну Казанцеву на посту главы департамента финансов заменит ее заместитель Наталья СНИТКО.