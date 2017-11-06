Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кадровая чистка дошла до департаментов
К исходу первого месяца пребывания Андрея Тарасенко в новой должности в администрации практически не осталось незакрытых направлений
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко продолжает формирование своей команды. Спустя месяц после смены «первого лица» Приморского края ключевые направления, от которых зависит развитие региона, получили новых кураторов. А на минувшей неделе, вслед за серьезной ротацией вице-губернаторского корпуса, волна перестановок докатилась до уровня департаментов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Круг полномочий новых вице-губернаторов расширился за счет заметного сокращения объема обязанностей, возложенных на Василия УСОЛЬЦЕВА. Хотя формально он сохраняет статус первого заместителя главы региона, в его ведении остались только департаменты промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, лицензирования и торговли, а также гражданской защиты. Департамент финансов, а также департамент экономики и предпринимательства переданы Татьяне КАЗАНЦЕВОЙ, которая также будет отвечать за проектное управление и формирование тарифов. Вместе с тем, представлять проект бюджета Приморья на 2018 год краевым депутатам, согласно постановлению Андрея Тарасенко, должен его первый заместитель.
Еще одно направление, за которое раньше отвечал Василий Усольцев - земельные и имущественные отношения - теперь будет курировать новый вице-губернатор, отвечающий за строительную отрасль Приморского края. Им стал Алексей НЕМКОВ, в течение нескольких лет работавший с Андреем Тарасенко в «Росморпорте». Отметим, что практика перехода людей, знакомых с новым губернатором по прошлым местам работы, не является для Приморья чем-то новым. Владимир Миклушевский при формировании своей администрации в 2012 году активно использовал кадровый ресурс Дальневосточного федерального университета - именно оттуда пришли вице-губернаторы Олег ЕЖОВ и Александр ЛОСЬ, а также ряд глав департаментов. Нашлись хорошие места и для соратников Миклушевского по Минобрнауки Игоря ВАТУЛИНА (в 2017 году назначен директором Контрольно-счетной палаты Приморского края) и Андрея АКСЕНОВА (с 2014 года - руководитель Дальневосточного территориального управления Федерального агентства научных организаций (ФАНО)).
Таким образом, к исходу первого месяца пребывания Андрея Тарасенко в новой должности практически не осталось незакрытых направлений. Так, отправленных в отставку Игоря СТЕПАНЕНКО и Евгения ПОЛЯНСКОГО заменил работавший несколько лет назад в администрации Сахалина Дмитрий БРАТЫНЕНКО. Как и предполагалось, вместе с должностью вице-губернатора Приморья получил в подчинение департаменты внутренней и информационной политики, международного сотрудничества, туризма и молодежной политики.
У нового вице-губернатора Константина МЕЖОНОВА в ведении будут вопросы образования, науки, культуры и охраны культурного наследия. Александр ЮРОВ, чей переход в АПК весной 2017 года открыл дорогу к креслу и.о. мэра Владивостока Константину Межонову, продолжает отвечать за ЖКХ и топливные ресурсы, а также энергетику Приморья. Павел СЕРЕБРЯКОВ по-прежнему отвечает за работу департаментов здравоохранения, труда и социального развития, физкультуры и спорта. А взаимодействие с силовыми структурами продолжит курировать Геннадий СЫРОМЯТНОВ.
Вакантным остается пока лишь кресло «природного» вице-губернатора, ответственного за охрану окружающей среды, лес, рыбу и сельское хозяйство. Ранее Андрей Тарасенко обозначал планы назначить на этот пост своего человека. Ранее отставленный с должности вице-губернатора Денис БОЧКАРЕВ, не дождавшись нового шефа, ушел из администрации. Еще одним уволившимся из белого дома чиновником на минувшей неделе стал директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей ПАВЛЕНКО. Новым руководителем экономического департамента стала Анна ТЕРЛЕЦКАЯ, ранее являвшаяся заместителем Павленко, а и.о. директора сельскохозяйственного департамента назначен Алексей ТАРАН. Обязанности ушедшего по собственному желанию главы департамента гражданской защиты Валентина БАСАРГИНА временно исполняет его заместитель Виктор МАКСУНОВ. Татьяну Казанцеву на посту главы департамента финансов заменит ее заместитель Наталья СНИТКО.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Андрей Тарасенко начал наводить порядок в политически нестабильных муниципалитетах
- Кадровая чистка дошла до департаментов
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- Полпред Трутнев вручил новому главе Приморья подарок с глубоким смыслом
- На дороге из Владивостока в аэропорт появился необычный баннер
- Мэр Владивостока Игорь Пушкарев отреагировал на отставку губернатора Приморья анекдотом
- "Не тот это был человек, чтобы руководить таким регионом"
- Владимир Миклушевский: "Я не чувствовал себя в Приморье чужим"
- Путин освободил от должности губернатора Приморья
- В Большом Камне политические скандалы не идут на спад
Новости раздела
- Андрей Тарасенко начал наводить порядок в политически нестабильных муниципалитетах
- Кадровая чистка дошла до департаментов
- В администрации Приморского края - новое назначение
- Глава одного из департаментов администрации Приморья уволен по собственному желанию
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- Путин пригласил бывшего губернатора Приморья со товарищи в Кремль
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- В администрации Приморья - новое назначение
- Законность и контроль
- Конфликт в Большом Камне "тушит" прокурор Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- Крепость Владивосток пала
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Изменения в Правилах дорожного движения спровоцируют хаос на дорогах - эксперты
- Эксперты о последних кадровых решениях главы Приморья: "Чувствуется рука мастера"
- Приводим холестерин в норму
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья