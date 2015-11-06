Интеллектуальную собственность Свободного порта Владивосток собрались защищать юристы из Москвы

Статус свободного порта уже сделал Владивосток привлекательным для крупных компаний. На прошлой неделе филиал в столице Приморья презентовал адвокатский холдинг «Юридическая фирма Городисский и партнеры», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Вместе с презентацией компании специалисты адвокатского холдинга провели семинар «Построение бизнеса на интеллектуальной собственности», на котором в виде кейсов были продемонстрированы различные варианты правовой защиты интеллектуальной собственности.

Также были рассмотрены новые механизмы распоряжения интеллектуальной собственностью, в частности, в области информационных и компьютерных технологий, затронуты договорные аспекты электронной торговли.

Как отметила приглашенная в качестве одного из основных докладчиков на семинар начальник отдела контроля и недобросовестной конкуренции приморского УФАС Наталья ЯКОВЕНКО, защита интеллектуальной собственности становится все более актуальной для Приморья. Так, в прошлом году в 2-3 раза увеличилось количество обращений в региональное УФАС по вопросам, касающимся применения статьи 14 «Запрет на недобросовестную конкуренцию» Федерального закона «О защите конкуренции».

Другой достаточно распространенной формой недобросовестной конкуренции в Приморье является продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг. По своей сути данный вид нарушения подразумевает получение конкурентных преимуществ за счет использования уже существующих результатов интеллектуальной деятельности, которые имеют определенную известность или заслужили положительную репутацию.

По мнению начальника отдела электроники и физики ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры», патентного поверенного Юрия КУЗНЕЦОВА, в связи с введением режима свободного порта подобных споров во Владивостоке будет становиться все больше. «Не последним фактором при принятии решения об открытии филиала в Приморье стало стремительное развитие территории: ТОРы, Свободный порт», - подчеркнул он.

Японский партнер компании, патентный поверенный Масаши КУРОСИ уже несколько раз был во Владивостоке, но только в этот раз впервые побывал на экскурсии в ДВФУ. «Я впечатлен размерами кампуса, его прибрежным местоположением и оснащенностью. Это выше всяческих похвал. Однако меня неприятно удивил тот факт, что научные разработки университета недостаточно часто патентуются», - поделился своими впечатлениями о столице Приморья Куроси.

Японский патентный поверенный также пообещал, что станет частым гостем столицы Приморья и будет лично курировать ВИП-клиентов из Владивостока. Кто станет таковыми, пока не ясно.

Досье "ЗР": По результатам международных опросов, ежегодно проводимых британским журналом «Managing Intellectual Property» среди специалистов в области интеллектуальной собственности из 80 стран мира, «Городисский и Партнеры» ежегодно с 1998 года признается юридической фирмой №1 в России по товарным знакам и патентам.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.