Универсальные электронные карты облегчат жизнь в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября, ZRPRESS. Приморцам со следующего года начнут выдавать универсальные электронные карты, которые призваны облегчить жизнь простых граждан: помогут получать различные государственные услуги, не обращаясь в уполномоченные органы, производить всевозможные платежи. Об этом 6 ноября во Владивостоке шла речь на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края.

Законопроект "Об организации деятельности по выпуску, выдаче, и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае" был принят депутатами во втором и третьем чтении.

По информации департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края, закон предусматривает два этапа выдачи универсальных электронных карт (УЭК). Весь следующий год граждане смогут получать универсальные электронные карты на основании личного заявления. Тем, кто в установленные сроки не заявил о своем желании стать владельцем УЭК и не отказался ее получать, выдача карточки произойдет с 1 января 2014 года.

На электронной карте будет помещена фотография ее владельца, его фамилия и имя, номер карты и срок ее действия, а также номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде. А на электронном носителе, скрытом от посторонних глаз, укажут фамилию, имя, дату и место рождения владельца. При этом универсальная электронная карта должна храниться исключительно у ее держателя и не подлежит передаче. В случае утери карточки ее можно будет заменить.

В первую очередь, универсальная электронная карта должна освободить гражданина от необходимости приходить в государственные органы за разного рода справками, информацией, получением тех или иных услуг. Электронная карта будет выдаваться по желанию гражданина. Она позволяет также производить платежи, не только с терминалов, но и с домашнего компьютера.

«Продолжается курс по оказанию населению госуслуг в электронном виде, - заметил депутат Сергей Ищенко. – Это не просто кредитная карточка. Это карта, которая бесплатно будет выдаваться каждому жителю нашего края по его желанию. Каждый приморец сможет не только оплачивать госуслуги, но и обратиться, например, в единое социальное окно».

Законопроект "Об организации деятельности по выпуску, выдаче, и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае" вызвал множество вопросов у депутатов. Народных избранников волновал вопрос практической реализации проекта. В частности, какие банки и каким образом будут обслуживать электронные карты, смогут ли приморцы беспрепятственно воспользоваться терминалами для получения государственных услуг?

«Электронные карточки необходимы приморцам, - сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Дмитрий Новиков. – Они могут значительно упростить получение государственных услуг. "Подводные камни" могут возникнуть во время реализации этого проекта. Сегодня на заседании комитета возникло два вопроса, которые требуют ответа. Во-первых, это перечень дополнительных услуг, которые будут оказаны владельцам этих электронных карт. А, во-вторых, какой процент будут снимать банки за предоставление этих дополнительных услуг? Я надеюсь, что ответы на эти вопросы мы получим на ближайшем заседании Законодательного Собрания, которое состоится 21 ноября".

Напомним, что в рамках программы "Информационное общество" все федеральные базы были приведены к такому виду, когда в качестве необходимого идентификатора они могут принимать так называемый номер СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета пенсионного страхования), который однозначно идентифицирует гражданина перед государственным органом. Уже сейчас на портале госуслуг можно получить в электронном виде несколько сотен услуг. Эти услуги будут доступны и с помощью универсальной электронной карты, и их количество с каждым днем будет расти. С помощью УЭК можно будет оплатить услуги ЖКХ и паспортного стола, налоги, пошлины и штрафы в ГИБДД, записаться на прием к врачу. Кстати, в дальнейшем универсальная электронная карточка сможет стать электронным паспортом гражданина, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.