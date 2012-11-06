Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Универсальные электронные карты облегчат жизнь в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября, ZRPRESS. Приморцам со следующего года начнут выдавать универсальные электронные карты, которые призваны облегчить жизнь простых граждан: помогут получать различные государственные услуги, не обращаясь в уполномоченные органы, производить всевозможные платежи. Об этом 6 ноября во Владивостоке шла речь на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края.
Законопроект "Об организации деятельности по выпуску, выдаче, и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае" был принят депутатами во втором и третьем чтении.
По информации департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края, закон предусматривает два этапа выдачи универсальных электронных карт (УЭК). Весь следующий год граждане смогут получать универсальные электронные карты на основании личного заявления. Тем, кто в установленные сроки не заявил о своем желании стать владельцем УЭК и не отказался ее получать, выдача карточки произойдет с 1 января 2014 года.
На электронной карте будет помещена фотография ее владельца, его фамилия и имя, номер карты и срок ее действия, а также номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде. А на электронном носителе, скрытом от посторонних глаз, укажут фамилию, имя, дату и место рождения владельца. При этом универсальная электронная карта должна храниться исключительно у ее держателя и не подлежит передаче. В случае утери карточки ее можно будет заменить.
В первую очередь, универсальная электронная карта должна освободить гражданина от необходимости приходить в государственные органы за разного рода справками, информацией, получением тех или иных услуг. Электронная карта будет выдаваться по желанию гражданина. Она позволяет также производить платежи, не только с терминалов, но и с домашнего компьютера.
«Продолжается курс по оказанию населению госуслуг в электронном виде, - заметил депутат Сергей Ищенко. – Это не просто кредитная карточка. Это карта, которая бесплатно будет выдаваться каждому жителю нашего края по его желанию. Каждый приморец сможет не только оплачивать госуслуги, но и обратиться, например, в единое социальное окно».
Законопроект "Об организации деятельности по выпуску, выдаче, и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае" вызвал множество вопросов у депутатов. Народных избранников волновал вопрос практической реализации проекта. В частности, какие банки и каким образом будут обслуживать электронные карты, смогут ли приморцы беспрепятственно воспользоваться терминалами для получения государственных услуг?
«Электронные карточки необходимы приморцам, - сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Дмитрий Новиков. – Они могут значительно упростить получение государственных услуг. "Подводные камни" могут возникнуть во время реализации этого проекта. Сегодня на заседании комитета возникло два вопроса, которые требуют ответа. Во-первых, это перечень дополнительных услуг, которые будут оказаны владельцам этих электронных карт. А, во-вторых, какой процент будут снимать банки за предоставление этих дополнительных услуг? Я надеюсь, что ответы на эти вопросы мы получим на ближайшем заседании Законодательного Собрания, которое состоится 21 ноября".
Напомним, что в рамках программы "Информационное общество" все федеральные базы были приведены к такому виду, когда в качестве необходимого идентификатора они могут принимать так называемый номер СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета пенсионного страхования), который однозначно идентифицирует гражданина перед государственным органом. Уже сейчас на портале госуслуг можно получить в электронном виде несколько сотен услуг. Эти услуги будут доступны и с помощью универсальной электронной карты, и их количество с каждым днем будет расти. С помощью УЭК можно будет оплатить услуги ЖКХ и паспортного стола, налоги, пошлины и штрафы в ГИБДД, записаться на прием к врачу. Кстати, в дальнейшем универсальная электронная карточка сможет стать электронным паспортом гражданина, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.
Новости тематики
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
Новости раздела
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела