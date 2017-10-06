На дороге из Владивостока в аэропорт появился необычный баннер

Злые языки утверждают, что он имеет отношение к экс-губернатору края

На рекламном щите, которые стоят вдоль дороги из Владивостока в аэропорт (в районе авиаполиса «Янковский») появился весьма необычный баннер. На нем изображен Микки-Маус, перечеркнутый имитацией знака «выезд из населенного пункта» и с надписью «Go home».

В социальных сетях идет весьма активное обсуждение оригинального творения. Большинство склоняется к тому, что данный баннер так или иначе имеет отношение к экс-губернатору края, который на днях должен покинуть край. Впрочем, так ли это на самом деле выяснить не удалось. Как неизвестным остается и имя заказчика.