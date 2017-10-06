Новый глава Приморья: Я приехал домой

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО в пятницу, 6 октября, прибыл во Владивосток и официально приступил к работе в регионе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Некоторые приоритеты этой работы новый руководитель края обозначил в своем первом выступлении перед сотрудниками администрации Приморья, депутатами Законодательного Собрания и главами муниципальных образований.

- Я приехал домой, - сказал в ходе церемонии официального представления нового главы края Андрей Тарасенко (он родился во Владивостоке в 1963 году. – Прим. автора), добавив, что любой дальневосточник, даже работая в Москве и Петербурге, все равно считает себя дальневосточником. Также врио губернатора отметил, что в зале много знакомых ему людей, с которыми предстоит работать.

По мнению нового главы региона, самая главная задача на ближайшие годы – поднять благосостояние жителей края.

- Мы должны научиться зарабатывать и жить так достойно, чтобы ехали к нам, а не мы куда-то, - сказал Тарасенко.

В своем выступлении врио губернатора Приморья поблагодарил за оказанное доверие президента России Владимира ПУТИНА и полпреда в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. Добрые слова в свой адрес услышал и экс-глава края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ: по мнению Андрея Тарасенко, его предшественник заложил основы для дальнейшего развития края. В завершение своей речи новый руководитель края сообщил о своих ближайших намерениях.

- Я буду встречаться с каждым предприятием. Любое предприятие важно. Каждый человек должен быть уважаем и достойно жить, - подчеркнул Андрей Тарасенко.

Досье "Золотого Рога"

Андрей Владимирович Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. Трудовую деятельность начал в 1980 году. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. В 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер». В 2006 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением квалификации «экономист». В 2010 году присуждена ученая степень доктора психологических наук и присвоено ученое звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики. Имеет действующий диплом капитана. С апреля 2008 по февраль 2010 года работал заместителем директора Департамента управления делами и имущественным комплексом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С декабря 2010 года по январь 2012 года последовательно занимал должности от главного экономиста до советника заместителя Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк». С марта 2012 по июнь 2013 года – заместитель руководителя, руководитель Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. С июля 2013 года – заместитель Генерального директора ФГУП «Росморпорт», Генеральный директор ФГУП «Росморпорт». Имеет награды: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту», нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства России», нагрудный знак Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Академик И.В. Курчатов» II степени, нагрудный знак Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Академик И.В. Курчатов» III степени, почетная грамота Министерства транспорта Российской Федерации.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.