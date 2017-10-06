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Полпред Трутнев вручил новому главе Приморья подарок с глубоким смыслом
Врио губернатора Приморья представили чиновникам и депутатам региона
Андрей ТАРАСЕНКО, указом президента РФ назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, официально представлен депутатам Законодательного Собрания, коллективу краевой администрации и главам муниципальных образований Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В конференц-зале краевой администрации в эти минуты проходит официальное представление нового руководителя региона. Полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ зачитал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и назначении врио губернатора Андрея Тарасенко.
- Работы у нового руководителя очень много. Он опытный человек. Надеюсь, что у Андрея Владимировича все получится, буду ему помогать, - пообещал Трутнев. И тут же поставил первую задачу новому главе региона, вручив ему строительный инструмент - мастерок.
- Гостиницы нужно достроить, хотя бы третьему губернатору, - объяснил смысл подарка полпред.
Ушедший в отставку Владимир Миклушевский также принял участие в церемонии представления Андрея Тарасенко. Он пожелал удачи своему сменщику в решении задач по развитию Приморья как ворот России в АТР.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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