Полпред Трутнев вручил новому главе Приморья подарок с глубоким смыслом

Врио губернатора Приморья представили чиновникам и депутатам региона

Андрей ТАРАСЕНКО, указом президента РФ назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, официально представлен депутатам Законодательного Собрания, коллективу краевой администрации и главам муниципальных образований Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В конференц-зале краевой администрации в эти минуты проходит официальное представление нового руководителя региона. Полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ зачитал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и назначении врио губернатора Андрея Тарасенко.

- Работы у нового руководителя очень много. Он опытный человек. Надеюсь, что у Андрея Владимировича все получится, буду ему помогать, - пообещал Трутнев. И тут же поставил первую задачу новому главе региона, вручив ему строительный инструмент - мастерок.

- Гостиницы нужно достроить, хотя бы третьему губернатору, - объяснил смысл подарка полпред.

Ушедший в отставку Владимир Миклушевский также принял участие в церемонии представления Андрея Тарасенко. Он пожелал удачи своему сменщику в решении задач по развитию Приморья как ворот России в АТР.