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С сентября во Владивостоке заработало генеральное консульство Китайской Народной Республики
C сентября нынешнего года во Владивостоке официально начало работу генеральное консульство Китайской Народной Республики, что означает резкое повышение статуса действовавшего до этого времени в столице Приморья владивостокского отделения генерального консульства Китая в Хабаровске. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", в этой связи Владивосток стал играть еще более важную роль в развитии взаимовыгодных связей с этой соседней страной.
Сегодня, 6 октября, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Лобода провел протокольную встречу с заместителем генерального консула КНР во Владивостоке Чжоу Хунъю.
Заместитель генерального консула КНР рассказал, что впервые посетил Владивосток еще в 2000 году в составе одной из делегаций Китая. Поэтому он имеет объективную возможность оценить значимость огромных положительных перемен, произошедших в городе за это время. Этот фактор, по его мнению, также служит увеличению популярности Владивостока среди туристов из Китая. Кстати, в минувшем августе был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток с познавательными целями посетили свыше 15 тысяч граждан Китая.
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