Губернатор Приморья освободил от должности директора департамента здравоохранения

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский освободил от занимаемой должности директора департамента здравоохранения Евгения Махиню.

Новым руководителем департамента здравоохранения назначен Андрей Кузьмин.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский продолжает изменения в системе управления Администрации региона.

«Я завершил кадровую ротацию своих заместителей, следующий этап - директора департаментов. Хорошая команда – это половина успеха. В нее приходят люди, которые могут принести более хорошие результаты для блага края», - считает Владимир Миклушевский.

Справочно:

Кандидат медицинских наук Андрей Кузьмин в 1993 году окончил Владивостокский государственный медицинский институт по специальности медико-профилактическое дело, затем окончил аспирантуру на кафедре эпидемиологии ВГМИ.

В 2006 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Работал главным врачом Приморского краевого диагностического центра.

В 2007 году избран депутатом Думы Владивостока, входил в состав комитета по социальной политике и делам ветеранов.

С 2010 по 2011 годы возглавлял департамент здравоохранения Приморского края.

В апреле 2011 года назначен руководителем крупнейшего лечебного учреждения – Приморская краевая клиническая больница №1.

Комментарий вице-губернатора Павла Серебрякова:

«Евгений Евгеньевич Махиня пришел на должность руководителя в не простой для системы здравоохранения период. Это время отмечено, как первые шаги по стабилизации отрасли. Работа дала ему колоссальный управленческий опыт, который, безусловно, будет применен в дальнейшем. Перед новым директором департамента уже сформулирован ряд задач. Прежде всего, ему необходимо достойно завершить проекты и программы этого года в отрасли и выстроить работу на перспективу», - сказал Павел Серебряков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.