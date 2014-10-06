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Губернатор Приморья освободил от должности директора департамента здравоохранения

06 Октября 2014, 09:39 | Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский освободил от занимаемой должности директора департамента здравоохранения Евгения Махиню.

Новым руководителем департамента здравоохранения назначен Андрей Кузьмин.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский продолжает изменения  в системе управления Администрации региона.

«Я завершил кадровую ротацию своих заместителей, следующий этап - директора департаментов. Хорошая команда – это половина успеха. В нее приходят люди, которые могут принести более хорошие результаты для блага края», - считает Владимир Миклушевский.

Справочно:

Кандидат медицинских наук Андрей Кузьмин в 1993 году окончил Владивостокский государственный медицинский институт по специальности медико-профилактическое дело, затем окончил аспирантуру на кафедре эпидемиологии ВГМИ.

В 2006 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Работал главным врачом Приморского краевого диагностического центра.

В 2007 году избран депутатом Думы Владивостока, входил в состав комитета по социальной политике и делам ветеранов.

С 2010 по 2011 годы возглавлял департамент здравоохранения Приморского края.

В апреле 2011 года назначен руководителем крупнейшего лечебного учреждения – Приморская краевая клиническая больница №1.

Комментарий вице-губернатора Павла Серебрякова:

«Евгений Евгеньевич Махиня пришел на должность руководителя в не простой для системы здравоохранения период. Это время отмечено, как первые шаги по стабилизации отрасли. Работа дала ему колоссальный управленческий опыт, который, безусловно, будет применен в дальнейшем. Перед новым директором департамента уже сформулирован ряд задач.  Прежде всего, ему необходимо достойно завершить проекты и программы этого года в отрасли и выстроить работу на перспективу», - сказал Павел Серебряков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  кадры  назначение 



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Комментарии

  • псевдонимј10:02, 06.10.2014#

    От перемены мест слагаемых сумма не меняется

  • Cot10:23, 06.10.2014#

    «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье . . . " «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».

  • пациент17:13, 06.10.2014#

    Так в чем причина отставки Махини, чем он не устроил власть? Комментарий Серебрякова- просто супер, уж лучше бы вообще не комментировал, чем высказываться ни о чем.

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