Член УИКа в Большом Камне попался с лишними бюллетенями!

Похоже, что на выборах в Большом Камне сорвана подготовка к масштабной фальсификации итогов голосования. Сотрудниками полиции зафиксирована попытка выноса 60 неучтенных бюллетеней из Муниципальной избирательной комиссии (МИК) Большого Камня.

С лишними бюллетенями попались члены 405 участковой избирательной комиссии (УИК), которые в этот день получали бюллетени для предварительного голосования. У них, кроме 2010 бюллетеней, положенных им по расчету (отдельно упакованных и опечатанных), было обнаружено еще 60 бюллетеней в отдельной сумке. Причем все они были уже с печатями и двумя подписями. То есть, полностью готовы к «применению». Подготовил и проштамповал эти бюллетени заместитель председателя УИКа №405 Новичихин Александр Александрович. Тут важно отметить, что г-н Новичихин намеревался идти кандидатом на эти городские выборы. Правда, ни одна партия его не выдвинула, и он решил пойти самовыдвиженцем. Но, из-за неправильно заполненных документов МИК отказал ему в регистрации.

Интересно, что во время препирательств в МИКе по поводу лишних бюллетеней Новичихиным А.А. была произнесена фраза «продадим их Белкину!» (это отчетливо слышно на аудио записи). Кандидат Сергей Белкин также является самовыдвиженцем как раз по 4 округу, на территории которого расположен УИК №405.

Не совсем понятна пока в этой истории роль Председателя 405 УИК Харитоновой Т.И. Известно только, что после разбирательств с полицией она оказалась в городской больнице под капельницей.

Много вопросов в связи с этим инцидентом возникает и к председателю ТИК Большого Камня г-же Скрипченко. Она же, по совместительству является заместителем председателя МИК и как раз была ответственна за выдачу бюллетеней УИКам. Именно Скрипченко относительно недавно назначила Харитонову Т.И. председателем УИКа №405.

Отметим, что в МИК г-жа Скрипченко была предложена и заведена также совсем недавно, практически накануне выборов председателем краевой избирательной комиссии Приморского края Гладких Т. В.

Инцидент произошел за два дня до начала предварительного голосования в УИКах города. А ведь 60 бюллетеней цифра не маленькая! При достаточно небольших избирательных округах и ожидаемо невысокой явке, это более чем весомая поддержка. А если учесть, что в Большом Камне двухмандатные округа и каждый избиратель может поставить по 2 галочки, то это уже 120 «лишних» голосов.

Остается только догадываться, что могло произойти, если бы члены комиссии с этими бюллетенями покинули здание МИКа.

В настоящее время проводится проверка. Вероятно, будет возбуждено дело.