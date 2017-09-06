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Член УИКа в Большом Камне попался с лишними бюллетенями!
Похоже, что на выборах в Большом Камне сорвана подготовка к масштабной фальсификации итогов голосования. Сотрудниками полиции зафиксирована попытка выноса 60 неучтенных бюллетеней из Муниципальной избирательной комиссии (МИК) Большого Камня.
С лишними бюллетенями попались члены 405 участковой избирательной комиссии (УИК), которые в этот день получали бюллетени для предварительного голосования. У них, кроме 2010 бюллетеней, положенных им по расчету (отдельно упакованных и опечатанных), было обнаружено еще 60 бюллетеней в отдельной сумке. Причем все они были уже с печатями и двумя подписями. То есть, полностью готовы к «применению». Подготовил и проштамповал эти бюллетени заместитель председателя УИКа №405 Новичихин Александр Александрович. Тут важно отметить, что г-н Новичихин намеревался идти кандидатом на эти городские выборы. Правда, ни одна партия его не выдвинула, и он решил пойти самовыдвиженцем. Но, из-за неправильно заполненных документов МИК отказал ему в регистрации.
Интересно, что во время препирательств в МИКе по поводу лишних бюллетеней Новичихиным А.А. была произнесена фраза «продадим их Белкину!» (это отчетливо слышно на аудио записи). Кандидат Сергей Белкин также является самовыдвиженцем как раз по 4 округу, на территории которого расположен УИК №405.
Не совсем понятна пока в этой истории роль Председателя 405 УИК Харитоновой Т.И. Известно только, что после разбирательств с полицией она оказалась в городской больнице под капельницей.
Много вопросов в связи с этим инцидентом возникает и к председателю ТИК Большого Камня г-же Скрипченко. Она же, по совместительству является заместителем председателя МИК и как раз была ответственна за выдачу бюллетеней УИКам. Именно Скрипченко относительно недавно назначила Харитонову Т.И. председателем УИКа №405.
Отметим, что в МИК г-жа Скрипченко была предложена и заведена также совсем недавно, практически накануне выборов председателем краевой избирательной комиссии Приморского края Гладких Т. В.
Инцидент произошел за два дня до начала предварительного голосования в УИКах города. А ведь 60 бюллетеней цифра не маленькая! При достаточно небольших избирательных округах и ожидаемо невысокой явке, это более чем весомая поддержка. А если учесть, что в Большом Камне двухмандатные округа и каждый избиратель может поставить по 2 галочки, то это уже 120 «лишних» голосов.
Остается только догадываться, что могло произойти, если бы члены комиссии с этими бюллетенями покинули здание МИКа.
В настоящее время проводится проверка. Вероятно, будет возбуждено дело.
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Комментарии
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Псевдоним15:04, 07.09.2017#
Ндааа. . . А ничего, что Новичихин А. А. сам и обнаружил эти лишние бюллетени, при пересчете, и "вскрыл" это дело? И до выборов он дошел, только не набрал нужное колличество голосов, т. к. был без партии, без спонсоров, которые покупали голоса за своих "нужных кому-то" кандидатов. Полностью не согласна с автором. Считаю статью заказной, чтоб перевести стрелки.
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Гришу Сапегина в топку. . . . прихлебай. с потрохами продался