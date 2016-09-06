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Два кандидата в депутаты выбыли из списка ЕР за "действия, дискредитирующие партию"
Практически в последний день срока, отведенного политическим партиям для отзыва ранее выдвинутых кандидатов, «Единая Россия» воспользовалась такой возможностью. Из списка, утвержденного на партийной конференции в июле, исключены спасский предприниматель Владимир КОСЬЯНЕНКО и экс-председатель горизбиркома Владивостока Михаил БЕРЕСТЕНКО, баллотировавшиеся в одномандатном округе №16 и соответствующей ему территориальной группе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Официальная формулировка, с которой региональный политсовет принял решение об отзыве двух кандидатов – «за действия, дискредитирующие партию». Опальным кандидатам припомнили слова, которые они говорили на встречах с избирателями – якобы для Берестенко и Косьяненко выдвижение от «ЕР» было всего лишь инструментом для того, чтобы попасть в Заксобрание. Кроме того, несколькими днями суд удовлетворил иск Владимира Косьяненко об отмене регистрации его соперницы на выборах – самовыдвиженки Александры ПАВКИНОЙ. Павкина является женой главы Лесозаводска и, как считают многие, административный ресурс должен был обеспечить побелу на округе именно ей, а не Косьяненко.
В свою очередь, Михаил Берестенко, считающийся близким к главе Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ, до начала 2016 года возглавлял городскую муниципальную избирательную комиссию. В новый состав ВГМИК Берестенко был предложен «Справедливой Россией», которая на тот момент еще ориентировалась на главу Владивостока. Причем «дружба» с эсерами не помешала Берестенко принять участие в праймериз «Единой России» и занять одно из первых мест по округу №16.
Теперь, после исключения Берестенко из списка «ЕР» территориальную группу возглавит генеральный директор лесозаводского ООО «Медиа-сервис» Евгений БРЕДУН. Отзыв кандидата Косьяненко создает ситуацию, когда уже три из 20 одномандатных округов остаются без «официальных» кандидатов от «ЕР». Что касается перспектив Александры Павкиной, то они будут зависеть от решения Верховного суда, куда представители кандидата направили апелляцию. Однако по округу №16 в ЗС ПК также баллотируется действующий депутат от «Справедливой России» Татьяна ХРУЩЕВА. Поскольку «СР» с недавних пор следует в фарватере политики «белого дома», нельзя исключать, что ставка в итоге будет сделана именно на нее.
Андрей СЕРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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