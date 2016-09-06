Коммунисты не смогли отправить "пенсионеров" на пенсию

Число партий, участвующих в выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, осталось неизменным. В пятницу, 2 сентября, неудачей закончилась попытка КПРФ снять с выборов список «Российской партии пенсионеров за справедливость», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

КПРФ подала иск об аннулировании регистрации списка «Российской партии пенсионеров за справедливость» в конце августа. По версии коммунистов, при выдвижении кандидатов в Законодательное Собрание «пенсионеры» нарушили порядок проведения собрания и утверждения списка, а следовательно, регистрацию представителей РППС в качестве кандидатов стоит отменить. Однако 2 сентября Приморский краевой суд признал доводы юристов КПРФ недостаточными для того, чтобы «выключить» из борьбы за голоса целую партию.

Таким образом, в Приморье в отличие от ряда регионов РФ, где «пенсионеров» не допустили до выборов в региональные парламенты, РППС будет представлена в избирательном бюллетене. Однако список партии все же понес некоторые потери. 30 августа «пенсионеры» отозвали кандидатуру Василия ВЛАСЕНКО, оставив в общей части списка только юриста Юлию ТОЛМАЧЕВУ и экс-депутата ЗС ПК Игоря КРУТЫХ. Также выбыл из предвыборной гонки по собственной воле помощник депутата краевого парламента Александр МАЛАНИН, выдвинутый в составе региональной группы №8.

Напомним, что на федеральных выборах у РППС также возникли проблемы. Центризбирком отказался регистрировать кандидатов партии в Госдуму по одномандатным округам, а из списка по единому округу исключили наиболее известных и ресурсных кандидатов, в том числе бывших губернаторов и мэров крупных городов. Кроме того, лидер «пенсионеров» Евгений АРТЮХ был смещен со своего поста уже во время избирательной кампании.

Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.