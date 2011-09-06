Выборам в крае дан старт

Избирательные кампании официально стартовали в Приморье. 30 августа Президент РФ, опубликовав соответствующий указ, дал старт выборам в Госдуму. На следующий день, 31 августа приморский краевой парламент на плановой сессии принял решение совместить выборы нового состава Законодательного Собрания края с федеральными выборами и назначил дату голосования на 4 декабря 2011 года.

- В первую очередь надо отметить, что изменился порядок голосования вне помещения. Это касается тех избирателей, которые желают проголосовать, но в силу каких-то причин, например, по состоянию здоровья, не могут сами прибыть на избирательный участок и хотят, чтобы комиссия прибыла к ним на дом. Если раньше такие избиратели могли подать заявку на визит комиссии за 4 часа до окончания времени голосования, то есть до 16 часов, то теперь им нужно успеть за 6 часов до окончания времени голосования, то есть до 14 часов. Такое нововведение было принято федеральными законодателями, поэтому участковая избирательная комиссия не вправе выезжать к тем, кто подаст заявки позже указанного срока, - сообщила «ЗР» председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна ГЛАДКИХ.

Новые ящики для голосования из полупрозрачного пластика появятся на многих избирательных участках. Но не на всех. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии РФ полностью ими нужно заменить существующие ящики до 1 января 2016 года. Но в Приморье затягивать процесс не собираются.

- Уже к декабрьским выборам мы постараемся заменить две трети существующих переносных и стационарных ящиков, - заверила Татьяна Гладких. – Скорее всего, первыми заменим их на близлежащих территориях. Следующая замена ожидается на выборах Президента РФ в марте 2012 года, а на отдаленные территории, учитывая погодные условия, новое оборудование будет проще доставить весной, чем в декабре.

Появятся технические новинки и для подсчета голосов избирателей. Начиная с декабрьских выборов в Приморье впервые будут использоваться Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

- Стационарные ящики для голосования будут оснащены сканирующими устройствами, которые смогут считывать информацию с избирательного бюллетеня и тут же определять волеизъявление избирателя, - сообщила Татьяна Гладких. – Члены участковой комиссии сразу после окончания голосования смогут увидеть результат, полученный машиной.

Правда, к предстоящим в декабре выборам Приморье получит лишь 77 комплексов обработки избирательных бюллетеней, хотя только в краевом центре более 200 избирательных участков. Крайизбирком планирует направить КОИБы в первую очередь во Владивосток и Находку.

Напомним, подобная техника в разных модификациях появилась на российских избирательных участках еще в 2006 году. С тех пор она проходила тестирование в разных регионах страны. В этом году принято решение внедрять электронику повсеместно. Но постепенно. Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 13 мая на встрече с молодыми парламентариями заявил, что к 2015 году 90% граждан будут голосовать при помощи электронных средств подсчета голосов.

- Это абсолютно необходимый элемент политической культуры и развития политической системы, - заявил Дмитрий Медведев.

Кроме того, Центризбирком выступил с инициативой оснастить избирательные участки металлодетекторами для повышения безопасности. Однако сколько их придет в Приморье и поступят ли они вообще, специалисты пока не могут сказать с уверенностью.