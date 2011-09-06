Многодетные семьи получат землю в Приморье

В первом чтении одобрен законопроект «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае».

Напомним, в июне текущего года приморские депутаты внесли поправки в Закон «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» и дополнили его пунктом о бесплатном предоставление земель многодетным гражданам для жилищного строительства. Ранее, согласно закону, такие семьи могли бесплатно получить земельные участки только для садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. После принятия Закона «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» можно будет реализовать эти возможности на практике.

В документе определены случаи, условия и порядок бесплатного предоставления земель, находящихся в государственной, краевой и муниципальной собственности, гражданам с тремя и более детьми на различные сельскохозяйственные цели.

Предельные размеры предоставляемых земельных участков составляют: от 0,02 га до 0,15 га - для осуществления индивидуального жилищного строительства, от 0,02 га до 0,1 га - для осуществления дачного строительства, от 0,02 га до 0,1 га - для ведения садоводства, от 0,02 га до 0,25 га - для огородничества, от 0,03 га до 0,15 га - для ведения личного подсобного хозяйства, от 0,03 га до 2 га - для ведения животноводства и в пределах среднерайонной нормы - для организации крестьянского (фермерского) хозяйства.

Также законопроектом предусматривается сама возможность предоставления земельных участков из государственных и муниципальных земель, а также установлен круг лиц, имеющих право на льготный порядок предоставления земельного участка. После принятия законопроекта в трех чтениях и окончательного утверждения процедуры предоставления земельных участков, многодетные семьи смогут подать заявки в городские и районные администрации.