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Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда
Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда. Сегодня почетное звание «Ветеран труда Приморского края» имеют более 5,3 тысячи человек.
По информации краевого департамента труда и социального развития, кроме определенного стажа для получения регионального звания необходимо наличие одной из грамот: от высшего должностного лица Приморского края, высшего органа исполнительной власти Приморского края, органа законодательной власти Приморского края или других.
Звание «Ветеран труда Приморского края» стали присваивать в 2013 году пенсионерам, не имеющим федерального ветеранского статуса. В 2015 году в закон краевой внесены изменения, упрощающие присвоение регионального звания тем, чья трудовая деятельность проходила в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Приморья.
«Женщинам, живущим в северных районах Приморья, необходимо проработать в крае не менее 30 лет. Мужчинам – не менее 35 лет. Предыдущий закон предусматривал необходимый стаж в 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин», – комментируют специалисты.
К районам Крайнего Севера в Приморье приравнены Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский районы, часть Красноармейского. По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, неблагоприятные природно-климатические условия этих территорий требуют от пенсионеров дополнительных материальных затрат.
«Меры социальной поддержки, которые дает региональный ветеранский статус, направлены на улучшение материального положения пожилых северян», – отмечает он.
Специалисты напоминают, что за разъяснениями о действии закона следует обращаться в территориальные отделы департамента по месту жительства. Адреса и телефоны указаны на официальном сайте департамента.
Напомним, в ходе Послания Федеральному Собранию 1 марта этого года Президент РФ Владимир Путин поручил регионам уделить особое внимание адресной социальной помощи старшему поколению.
Повышение качества жизни приморцев глава края Андрей Тарасенко называет одной из приоритетных задач. Одно из направлений работы по ее решению – социальная поддержка граждан. Сегодня жители Приморья могут воспользоваться 56 мерами социальной поддержки.
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