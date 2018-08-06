Новый скважинный водозабор построят в Пожарском районе Приморского края

Разработана проектно-сметная документация подземного водозабора для снабжения водой сел Губерово и Новостройка Пожарского района.

Как рассказали в администрации Пожарского района, уже заключен контракт на разработку проекта планировки и межевания территории, оформляются земельные участки.

«Строительство скважинного водозабора будет вестись в два этапа в 2019-2020 годах в рамках краевой программы “Чистая Вода”. Стоимость проектных и подготовительных работ составила более 7 миллионов рублей, а сооружение водовода оценено в почти 72 миллиона рублей, из которых 80% финансирует краевой бюджет», – уточнили в муниципалитете.

По словам главы администрации Пожарского района Станислава Филатова, строительство нового водозабора назрела давно. В прошлую зиму из-за низкого уровня воды в реке Уссури и промерзания водопровода в селах Губерово и Новостройка с населением более двух тысяч человек сложилась чрезвычайная ситуация.

«Тогда ремонтные бригады прочистили водоприемный колодец и нарастили трубу для забора воды с большей глубины, благодаря чему водоснабжение населенных пунктов возобновили. Однако понятно, что нужно более серьезное решение этого вопроса – строительство нового водозабора, которое мы реализуем в рамках краевой программы», – пояснил глава района.

Как отметила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, главная цель программы – комплексная модернизация водоснабжения городов и районов края.

Руководитель ведомства подчеркнула, что благодаря программе в крае заменены сотни километров водопроводных труб, проложены новые канализационные коллекторы и очистные сооружения, отремонтированы или построены насосные станции, станции обезжелезивания и водоочистки. При этом используются современные материалы – полипропиленовые трубы, срок эксплуатации которых до 100 лет.

«В этом году на финансирование программы направлено 200 миллионов рублей. На эти средства выполнят проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства 19 муниципалитетов, где будет отремонтировано более 40 объектов, еще по восьми разработают проектно-сметную документацию», – отметила Елена Пархоменко.

Кроме этого, вице-губернатор края Гагик Захарян дал поручение в кратчайшие сроки разработать программу по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения краевого предприятия «Примтеплоэнерго», оказывающего услуги водоснабжения в 20 муниципалитетах региона.

Гагик Захарян отметил, что выполненные мероприятия улучшат качество водоснабжения и экологическую обстановку в городах и районах Приморья.

По его словам, есть поручение главы региона Андрея Тарасенко обеспечить жителей края чистой, качественной водой, и задача местных и краевых властей – его выполнить.

Газета "Золотой Рог", Владивосток