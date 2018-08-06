Андрею Тарасенко представили проект зернового терминала в приморской бухте Троицы

Глава Приморья Андрей Тарасенко во время рабочей поездки в Хасанский район в понедельник, 6 августа, посетил местные предприятия. В поселке Зарубино руководителю края представили проект по созданию зернового терминала.

Терминал планируют строить инвесторы в районе территории ООО «Морской порт в бухте Троицы». Сейчас порт успешно переваливает различные типы грузов. Для инвесторов это привлекательная площадка в первую очередь за счет географического положения – порт находится на сухопутной границе России с Китаем и КНДР, а также на морской границе с Японией и Республикой Корея. Порт в бухте Троицы – международный пункт пропуска, имеет собственные железнодорожные пути, а его незамерзающая бухта позволяет вести навигацию круглый год без привлечения ледоколов.

Сейчас здесь четыре причала. Андрей Тарасенко поинтересовался глубиной бухты и разрешенной осадкой у причалов. Генеральный директор ООО «Морской порт в бухте Троицы» Андрей Перевалов сообщил, что глубина на подходе составляет около 20 метров, у причалов – до 10 метров.

«Сейчас проектная мощность порта позволяет переваливать 1,2 миллиона тонн, но фактически мы переваливаем около 500 тысяч тонн. Инвестор планирует построить рядом зерновой терминал с отдельными железнодорожными путями. Для этого потребуется также углубить дно у причалов до 15-20 метров», – отметил Андрей Перевалов.

Руководство порта также работает над расширением номенклатуры переваливаемых грузов и над созданием на своей территории сопутствующих производств. Это перевалка алюминия и организация производства зерновых масел, что позволит, в том числе, увеличить количество рабочих мест.

Проект по зерновому терминалу сейчас находится на стадии предпроектной проработки. Андрей Тарасенко поинтересовался, какая бизнесменам нужна поддержка. Генеральный директор порта ответил, что содействие требуется только в направлении энергетики: сейчас предприятие подключено к мощности 4 мегаватта, но с расширением производства потребуются более внушительные мощности. Глава региона подчеркнул, что сейчас в крае проектируется новая ТЭЦ, мощности которой упростят подключение к электроэнергии предприятий.

Андрей Тарасенко также посетил АО «Торговый порт Посьет» – один из старейших портов российского Дальнего Востока. Сегодня здесь реализуется проект технического перевооружения предприятия, разработанный проектным институтом ДНИИМФ. Проект предполагает внедрение новой технологии приема, складирования и отгрузки угля с дополнительными мерами по экологической безопасности. Также после технического перевооружения порт поселка Посьет сможет принимать суда дедвейтом до 60 тысяч тонн. Количество рабочих мест будет 589, еще до 100 рабочих мест создадут на сопутствующих производствах. Совокупный объем налоговых поступлений до 2026 года составит около 4 миллиардов рублей.

Как сообщил генеральный директор «Управляющей компании «Мечел-транс» Алексей Лебедев, в 2012 году предприятие подавало заявку в Минтранс на строительство новых причалов. Однако с началом строительства выяснилось, что при проектировании были допущены ошибки. Руководитель порта попросил содействия Андрея Тарасенко в переговорах с федеральными органами по достройке причалов. Глава региона пообещал такую поддержку оказать.

Также Андрей Тарасенко поинтересовался, какие защитные меры для экологии намерен внедрять инвестор. Александр Лебедев сообщил, что сейчас компания заказывает экспертизу, которая с применением компьютерного моделирования и с учетом розы ветров позволит определить необходимые меры безопасности, включая высоту штапелей.

Глава региона подчеркнул, что при развитии производства природоохранные меры должны быть в приоритете.

Напомним, глава Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 6 августа, находится с рабочим визитом в Хасанском районе. Руководитель края примет участие в памятных мероприятиях к 80-летию событий на озере Хасан, посетит площадку строительства домов, в которые переедут жители из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, в планах главы региона – встречи с депутатами, предпринимателями и жителями Хасанского района.

Газета "Золотой Рог", Владивосток